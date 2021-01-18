• 18 Ocak 2021 - 13:32 • Son Güncelleme:
Uyurken yağ yakmanın 10 yolu
Telefon ekranları, uyku vakti ve diğer günlük alışkanlıklar, vücudunuzun inatla kilo almasının nedeni olabilir. Bir gecede kilo vermek tam olarak mümkün olmasa da uyurken daha fazla yağ yakmak için bazı ipuçları var. İşte vücudunuzu kilo vermek için daha verimli hale getirmenin tüm yolları... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 18 Ocak 2021 - 13:32 • Son Güncelleme:
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1. Daha fazla uyuyun
Uykunun, kilo vermenin en hızlı yolu olması imkansız görünüyor ancak uyku eksikliğinde vücut daha az tokluk hormonu üretirken açlığı teşvik eden bir hormon olan grelini daha fazla üretir. Yorgun olmak aç olmaya denktir, bu yüzden kilo vermek için uykunuzu aldığınızdan emin olun.
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