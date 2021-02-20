• 20 Şubat 2021 - 15:42 • Son Güncelleme:
Vertigo ataklarını engellemeye yardımcı olan öneriler
Baş dönmesi diğer adıyla vertigo, kişinin dengesini sağlayamama hissi olarak tanımlanır. Kafa hareketiyle birlikte beraber veya hareketten bağımsız olarak ortaya çıkan vertigo, kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren bir merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalığıdır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Öğr Üyesi Zafer Gezginadam, halk arasında yaygın olarak görülen vertigo ataklarına karşı neler yapılabileceğini anlattı
• 20 Şubat 2021 - 15:42 • Son Güncelleme:
1
Stresten uzak durun
Her şeyin başı olduğu gibi vertigoda da stresten uzak durmak çok önemlidir. Tetikleyici etkisi olan ve gündelik yaşam kalitemizi olumsuz anlamda etkileyen strese karşın kendinize özel zamanlar ve alanlar yaratmaya özen gösterin.
3
5
7
Vertigo nasıl tedavi ediliyor?
Baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 85’i iç kulak hastalığı olarak tespit edilmektedir. Hastalığın hikayesi, fizik muayene sonrası baş dönmesinin tipi ve şekli belirlenir.
9
10