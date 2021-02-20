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• 20 Şubat 2021 - 15:42 • Son Güncelleme:

Vertigo ataklarını engellemeye yardımcı olan öneriler

Baş dönmesi diğer adıyla vertigo, kişinin dengesini sağlayamama hissi olarak tanımlanır. Kafa hareketiyle birlikte beraber veya hareketten bağımsız olarak ortaya çıkan vertigo, kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren bir merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalığıdır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Öğr Üyesi Zafer Gezginadam, halk arasında yaygın olarak görülen vertigo ataklarına karşı neler yapılabileceğini anlattı

• 20 Şubat 2021 - 15:42 • Son Güncelleme:
1Stresten uzak durun
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Stresten uzak durun

Her şeyin başı olduğu gibi vertigoda da stresten uzak durmak çok önemlidir. Tetikleyici etkisi olan ve gündelik yaşam kalitemizi olumsuz anlamda etkileyen strese karşın kendinize özel zamanlar ve alanlar yaratmaya özen gösterin.

2Bağışıklığınızı güçlendirin

Bağışıklığınızı güçlendirin

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, sağlıklı beslenmek için özellikle protein ağırlıklı gıdalar almak zinde ve enerjik olmanıza katkı sağlayacaktır.

3Bol su için, kafeini azaltın

Bol su için, kafeini azaltın

Bol su içmek, tuz ve mineral dengesini sağlayacak sıvılar tüketmek, kafein içerikli içecekleri minimum dozda keyif için almak ve dozunu abartmamak, iç kulakta sıvı artışına denge sağlayacaktır.

4Güneşten faydalanın

Güneşten faydalanın

D vitaminin doğal destek kaynağı olan güneşten mümkün olduğunca faydalanın. Güneşli havalarda bunu aktivitelerle değerlendirmek uygundur.

5Ani ve hızlı davranmayın

Ani ve hızlı davranmayın

Ani ve hızlı hareketler yapmaktan kaçınmak kulak kristallerinin olması gerektiği şekilde devamlılığını sağlayacağı için önemlidir.

6Sporu hayatınıza entegre edin

Sporu hayatınıza entegre edin

Hayatımızın vazgeçilmezi olan spor aktivitelerinde seçici olmak, hafif ve ritmik hareketlerle yürüyüş vb. sporların devamlılığını sağlayın.

7Vertigo nasıl tedavi ediliyor

Vertigo nasıl tedavi ediliyor?

Baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 85’i iç kulak hastalığı olarak tespit edilmektedir. Hastalığın hikayesi, fizik muayene sonrası baş dönmesinin tipi ve şekli belirlenir.

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VNG, VHiT, Odyometri ve Kalorik testlerle iç kulak hastalığı tanıları konulabilmektedir. Gereken durumlarda MR ve BT istenebilir.

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Kristal hastalıklarında tedavi manevralar ile yapılmaktadır. Diğer iç kulak hastalıklarında medikal tedavi ve rehabilitasyon uygulanmaktadır. Santral baş dönmelerinde hasta; nöroloji, kardiyoloji ve beyin cerrahisine yönlendirilmektedir.

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Eğer daha önce bir baş dönmesi sorunuyla karşı karşıya kalmadıysanız, ani başlangıçlı ve uzun süre düzelmediyse en kısa süre içinde doktora başvurun.

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