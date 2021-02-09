• 09 Şubat 2021 - 14:04 • Son Güncelleme:
Yaşlıların burun ameliyatı olması tehlikeli mi? Uzmanı açıkladı
Sağlıklı nefes almak; hayat kalitesini yükselten, günlük hayattaki aktivitelerin daha rahat gerçekleşmesini sağlayan bir eylemdir. Yeterli oksijen alımı, burnun fonksiyonel işlemlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için şarttır. Çünkü bu durum, vücudun tümünü etkiler. Bazı kişiler rahat nefes alamadığı halde yaşının geçtiğini düşünerek burun ameliyatını reddediyor. Peki burun ameliyatı için bir üst yaş sınırı var mıdır? Kaç yaşına kadar burun ameliyatı olunabilir? Yaşlı kişiler burun ameliyatını kaldırabilir mi? Baş, Boyun Cerrahisi ve KBB Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ozan Seymen Sezen detaylarıyla açıkladı
• 09 Şubat 2021 - 14:04 • Son Güncelleme:
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17-18 yaşın altındaki kişilere burun operasyonu önerilmez çünkü bu dönemde kişinin burun kemiğinin gelişimi hala tamamlanmamış olur. Alt yaş sınırlandırması bulunan burun operasyonları için herhangi bir üst yaş sınırlandırması bulunmaz. Çünkü yaş ne kadar ileri olursa olsun eğer kişi nefes alamıyorsa bu durum kişinin vücudunda bulunan diğer organlar için tehlike oluşturur.
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İnsanlar yaşlandıkça, organları da yaşlanır. Bir genç insanın organları kadar yüksek performansta çalışmayan organların, düşük oksijen alarak çalışmaları çok daha zorlu bir duruma sebep olabilir. Bu nedenle burun ameliyatı olarak, sağlıklı ve yeterli oksijene kavuşmak, diğer organlarınızı girdiği bu zorlu durumdan kurtarır. Bu nedenle burun ameliyatı olarak, sağlıklı ve yeterli oksijene kavuşmak, diğer organlarınızı girdiği bu zorlu durumdan kurtarır.
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Kalp hastalığı burun ameliyatına engel mi?
Kalp hastası olan kişiler, burun ameliyatını rahatlıkla olabilirler. Eğer ki kişinin ameliyat olmaya engel olacak farklı ve ciddi bir hastalığı yoksa ve genel anestezi alabilecek durumdaysa bir sorun yok demektir. Burun ameliyatları revizyon ameliyatı değilse normal şartlarda 2-2,5 saat kadar sürer.
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