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• 09 Şubat 2021 - 14:04 • Son Güncelleme:

Yaşlıların burun ameliyatı olması tehlikeli mi? Uzmanı açıkladı

Sağlıklı nefes almak; hayat kalitesini yükselten, günlük hayattaki aktivitelerin daha rahat gerçekleşmesini sağlayan bir eylemdir. Yeterli oksijen alımı, burnun fonksiyonel işlemlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için şarttır. Çünkü bu durum, vücudun tümünü etkiler. Bazı kişiler rahat nefes alamadığı halde yaşının geçtiğini düşünerek burun ameliyatını reddediyor. Peki burun ameliyatı için bir üst yaş sınırı var mıdır? Kaç yaşına kadar burun ameliyatı olunabilir? Yaşlı kişiler burun ameliyatını kaldırabilir mi? Baş, Boyun Cerrahisi ve KBB Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ozan Seymen Sezen detaylarıyla açıkladı

• 09 Şubat 2021 - 14:04 • Son Güncelleme:
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17-18 yaşın altındaki kişilere burun operasyonu önerilmez çünkü bu dönemde kişinin burun kemiğinin gelişimi hala tamamlanmamış olur. Alt yaş sınırlandırması bulunan burun operasyonları için herhangi bir üst yaş sınırlandırması bulunmaz. Çünkü yaş ne kadar ileri olursa olsun eğer kişi nefes alamıyorsa bu durum kişinin vücudunda bulunan diğer organlar için tehlike oluşturur.

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İnsanlar yaşlandıkça, organları da yaşlanır. Bir genç insanın organları kadar yüksek performansta çalışmayan organların, düşük oksijen alarak çalışmaları çok daha zorlu bir duruma sebep olabilir. Bu nedenle burun ameliyatı olarak, sağlıklı ve yeterli oksijene kavuşmak, diğer organlarınızı girdiği bu zorlu durumdan kurtarır. Bu nedenle burun ameliyatı olarak, sağlıklı ve yeterli oksijene kavuşmak, diğer organlarınızı girdiği bu zorlu durumdan kurtarır.

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Ayrıca yaşı ilerleyen kişilerin yaraları genç bir insanınkine nazaran daha geç iyileşir. Deri elastikiyet kaybına uğrar. İşte bu yüzden, ameliyatı ertelediğiniz her gün kendinize ve vücudunuza kötülük etmiş, burun ameliyatından beklenen olumlu sonucun elde edilmesi ihtimalini düşürmüş olursunuz.

4Kalp hastalığı burun ameliyatına engel mi

Kalp hastalığı burun ameliyatına engel mi?

Kalp hastası olan kişiler, burun ameliyatını rahatlıkla olabilirler. Eğer ki kişinin ameliyat olmaya engel olacak farklı ve ciddi bir hastalığı yoksa ve genel anestezi alabilecek durumdaysa bir sorun yok demektir. Burun ameliyatları revizyon ameliyatı değilse normal şartlarda 2-2,5 saat kadar sürer.

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45 yaş üstü kişilerin büyük bir kısmı genellikle, sağlıklı nefes alamama ve horlama nedeniyle burun ameliyatına başvururken bir kısmı da estetik görünüm nedeniyle ameliyat olmayı istiyor.

645 yaş üstü kişilerin burun ameliyatında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır diyen Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen şunları söyledi:

"45 yaş üstü kişilerin burun ameliyatında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır" diyen Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen şunları söyledi:

7Ameliyat öncesi:

Ameliyat öncesi:

İleri yaştan dolayı ameliyat olacak kişinin, kan testleri yapılır ve çıkan değerler incelenir ve tansiyonu ölçülür. Kalp elektrografisi ve akciğer grafisi çekilerek incelenir. Anesteziye uygun olup olmadığına bakılır. İyileşme süreci hakkında bilgilendirme yapılarak, hasta psikolojik anlamda ameliyata hazırlanır.

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Hastanın ek hastalıkları ve kullandığı ilaçlar öğrenilir. Eğer mevcutsa ek hastalıklarla ilgili uzmana yönlendirilir. Ameliyat kararı, ek hastalıklar göz önünde bulundurularak alınır. Ameliyat sırası ve sonrası da yine hastanın ek hastalıkları doğrultusunda planlanır.

9Ameliyat sonrası:

Ameliyat sonrası:

8-10 saat içerisinde sıvı besin maddesi alınmamalı. İyileşme süreci boyunca sigara kullanılmamalı. 1 ay fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı. Ameliyat sonrası 6 ay burun, darbelere karşı korunmalı.

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