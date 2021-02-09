Yaşlıların burun ameliyatı olması tehlikeli mi? Uzmanı açıkladı

İnsanlar yaşlandıkça, organları da yaşlanır. Bir genç insanın organları kadar yüksek performansta çalışmayan organların, düşük oksijen alarak çalışmaları çok daha zorlu bir duruma sebep olabilir. Bu nedenle burun ameliyatı olarak, sağlıklı ve yeterli oksijene kavuşmak, diğer organlarınızı girdiği bu zorlu durumdan kurtarır. Bu nedenle burun ameliyatı olarak, sağlıklı ve yeterli oksijene kavuşmak, diğer organlarınızı girdiği bu zorlu durumdan kurtarır.