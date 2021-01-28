DHA
• 28 Ocak 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
Yoğurt ve meyveyi üzerine 1 kaşık tahin dökerek yiyin!
Kış kahvaltılarının sevilen tatlarından olan tahin, akciğerlerin temizlenmesi sağladığı için özellikle koronavirüs salgınında büyük fayda sağlıyor. "Tahin, çok güçlü bir antioksidandır" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Güzelcan, meyveleri üzerine 1 yemek kaşığı tahin dökerek yemenin pek çok hastalığa karşı koruyucu olduğunu belirterek tahinin sağlık için olan faydalarını tek tek sıraladı
DHA
• 28 Ocak 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
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