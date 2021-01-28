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DHA
• 28 Ocak 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:

Yoğurt ve meyveyi üzerine 1 kaşık tahin dökerek yiyin!

Kış kahvaltılarının sevilen tatlarından olan tahin, akciğerlerin temizlenmesi sağladığı için özellikle koronavirüs salgınında büyük fayda sağlıyor. "Tahin, çok güçlü bir antioksidandır" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Güzelcan, meyveleri üzerine 1 yemek kaşığı tahin dökerek yemenin pek çok hastalığa karşı koruyucu olduğunu belirterek tahinin sağlık için olan faydalarını tek tek sıraladı

DHA
• 28 Ocak 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
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Hem koronavirüs salgını hem de grip salgının yoğun olduğu bugünlerde uzmanlar, vücut direncinin güçlendirmenin önemli olduğunu belirtiyor.

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Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, koronavirüs sürecinde kahvaltı sofralarından tahinin eksik olmamasını önerdi.

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Güzelcan, "Tahin; magnezyum, demir, fosfor ve lif açısından çok güçlü bir antioksidandır.

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1 yemek kaşığı tahini meyvelerin üzerine dökülerek tüketilmesi pek çok hastalığa karşı koruyucu olacaktır" dedi.

5Akciğeri temizliyor, kolesterolü düşürüyor, kemikleri güçlendiriyor

Akciğeri temizliyor, kolesterolü düşürüyor, kemikleri güçlendiriyor

Yoğurt ve meyvelerin üzerine 1 yemek kaşığı tahin dökülüp yenmesinin pek çok hastalığa iyi geleceğini belirten Güzelcan, "Tahin, güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu için kanserin de savaşçısıdır.

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Sesamil ve sesamol gibi lignatlar içerdiği için kalp damar sağlığı için de çok önemlidir.

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40 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tahini düzenli olarak tüketen kişilerin kötü kolestrolünde azalma gözlenmiştir.

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Öte yandan tahinin akciğer temizlenmesinde de çok etken olduğuna dair çalışmalar mevcut.

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Ayrıca tahinin içerisinde fosfor olduğu için kemik yapısını güçlendiriyor. Günde bir yemek kaşığı kadar tahini tükettiğiniz meyvenin üzerine döküp yemeniz sizi pek çok rahatsızlıktan koruyacaktır" dedi.

10Tahin-pekmez kilo aldırır mı

Tahin-pekmez kilo aldırır mı?

Tahinin tüketildiği zaman daha kalorili ve zararlı besinlere yönelmesini engellediğini ifade eden Güzelcan, "Tahin, şeker içeriği olmayan glikoz şurubu içermeyen pekmezle birlikte de tüketilebilir.

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Tahin içeriğinden dolayı yendiği zaman zararlı ve daha kalorili yiyeceklere yönelinmesini engelliyor.

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Bu da direkt olarak kilo alımlarını etkileyerek kişinin daha sağlıklı kalmasını sağlıyor" diye konuştu.

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