• 22 Şubat 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
Yolculuk esnasında boyun ve bel ağrılarını önlemenin yolları
Uçakta, kendi otomobilinizde, herhangi bir araçta veya trende uzun saatler geçirmek omurga ile ilgili ağrı riskini artırır. Seyahat sıklığı ve süresi arttıkça, seyahatin omurga sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgi verdi.
• 22 Şubat 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
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Her seyahat, omurga için farklı zorluklara sebep olur, omurgadaki yükü hareket ve bazı egzersizlerle azaltmak veya dağıtmak en azından dengelemek daha sağlıklı bir seyahat etmenize katkıda bulunur.
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Uzun süre oturma nedeniyle postural kaslar yorulduğundan, omurga destek sistemleri, omurlar arası diskler ve omurga çevresindeki bağlar gibi gibi omurganın pasif yapılarının baskı altında kalmasını önler. Sırt desteğinizin etkinliğini en üst seviyeye çıkarmak için, normal bel çukurluğunu dolduracak bir yastık kullanın.
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