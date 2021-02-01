Yorgun ve yaşlı görünmenize neden olan 10 makyaj hatası

5. Çok fazla makyaj yapmak Yeterince makyaj yapmamanın sizi solgun göstermesi gibi; çok fazla makyaj yapmak da sizi yaşlı bir drag queen veya en azından çok yorgun bir insan gibi gösterecektir. Çok fazla kontur, fondöten, kapatıcı ve aydınlatıcı kullanmak doğal parlaklığınızı köreltecektir. Çözüm, nemlendirici içeren fondötenler gibi diğer cilt bakım ürünleri ile aşılanmış çok amaçlı ürünleri tercih etmektir.