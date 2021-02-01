• 01 Şubat 2021 - 16:17 • Son Güncelleme:
Yorgun ve yaşlı görünmenize neden olan 10 makyaj hatası
Birçoğumuz donuk veya yorgun cildi düzeltmenin yolunun makyaj olduğunu düşünüyoruz, ancak bazen makyaj sizi daha uykulu gösteren şeydir! Güzellik uykunuzu almanıza rağmen yorgun görünüyorsanız bu, makyajınızın bir an önce güncellenmesi gerektiğinin bir işareti olabilir. Neyse ki, yaptığınız o kozmetik hataların hızlı bir çözümü var: Bu 10 hatadan kaçınmak! - PEMBENAR ÖZEL
• 01 Şubat 2021 - 16:17 • Son Güncelleme:
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1. Makyaja nemlendiriciyle başlamamak
Kuru cilt, sizi yorgun ve yaşlı gösterir. Makyaj yapsanız da yapmasanız da, nemlendirilmiş bir cilde sahip olmak, kuru cildin kesinlikle olmayacağı o genç, pembe ışıltıyı verecektir. Bu özellikle soğuk havalarda önemlidir. Mevsim ne olursa olsun, nemlendirici kreminizin veya serumunuzun SPF'ye sahip olması önemlidir; böylece güneşten korunabilirsiniz.
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2. Fondöteni yanlış kullanmak
Evet, fondöten lekeleri gizleyebilir ve cildimizin daha düzgün görünmesini sağlayabilir. Ancak yanlış şekilde uygulamak sizi bitkin gösterecektir! İlk olarak cilt tonunuzun fondötenle eşleştiğinden emin olun. Makyaj için alışveriş yaparken yardım isteyebilirsiniz. İkinci olarak, sıvı veya toz formdaki fondöteninizin kurumadığından emin olun.
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3. Çok fazla eyeliner sürmek
Eyeliner genellikle gözlerinizi patlatır ve canlandırır, değil mi? Fakat çok fazla sürmek gözlerinizi küçücük ve yorgun gösterir. Aslında, genellikle koyu siyah veya kohl gölgesi kullanırsanız, kanlı gözleri çok daha kötü gösterebilir. Özellikle zaten yorgunsanız! Gözleri daha fazla açmak için alt kapağa daha açık renkli (hala ten renginizden daha koyu) bir kalem sürün. Beyaz astar da aynı şeyi başarabilir.
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4. Yeterince allık sürmemek
Eyelinerın fazlasının yorgun gösterdiği gibi allığın azı da yorgun gösterebilir! Allık size o doğal ışıltı ve enerjiyi verir. Önemli olan, nemlendiricinizi uyguladıktan hemen sonra sadece bir dokunuş uygulamaktır. Hızlı bir uyanma çağrısı için elmacık kemiklerinden başlayarak saç çizgisine doğru sürün.
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5. Çok fazla makyaj yapmak
Yeterince makyaj yapmamanın sizi solgun göstermesi gibi; çok fazla makyaj yapmak da sizi yaşlı bir drag queen veya en azından çok yorgun bir insan gibi gösterecektir. Çok fazla kontur, fondöten, kapatıcı ve aydınlatıcı kullanmak doğal parlaklığınızı köreltecektir. Çözüm, nemlendirici içeren fondötenler gibi diğer cilt bakım ürünleri ile aşılanmış çok amaçlı ürünleri tercih etmektir.
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6. Çok fazla pudra kullanmak
Tıpkı çok fazla aydınlatıcının yüzünüzdeki çizgileri vurgulaması gibi, çok fazla pudra cildinizi kuru, yaşlı ve yorgun gösterebilir. Kremler ve sıvı formüllere bağlı kalın ve bir pudra kullanmanız gerekiyorsa, parlaklığı gidermesi ve kolaylıkla karışması için yarı saydam bir toz haline getirin.
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8. Gri makyaj yapmak
Bir palette gözünüze muhteşem görünmüş olabilir ve belki de bunu online bir makyaj videosunda görüp bayılmışsınızdır. Ancak çoğu insan için, herhangi bir gri tonlu makyaj cildin gri görünmesine neden olur; bu sadece sizi yorgun göstermez, aynı zamanda hasta görünmenize de neden olur!
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9. Sıcak tene gümüş veya soğuk tene bronz göz makyajı uygulamak
Soğuk bir cildiniz varsa, bronz ve altın sizi hasta ve yorgun gösterecektir. Bununla birlikte, sıcak bir cilt tonunuz varsa, gümüş renkli bir eyeliner kullanmak aynı etkiyi verir. Temel olarak, soğuk veya sıcak bir cildiniz olup olmadığını öğrenin ve buna göre eyeliner veya far seçin.
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