Gaz nasıl geçer? Yetişkinlerde gaz çıkarma yolları, sıkışma ve sancıyı engellemek...

Uyku düzensizliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları bağırsakların yavaş çalışmasına neden olur. Uyku ve beslenme sağlığına dikkat etmeyen kişilerde gaz şikayetlerinin görülme riski çok daha fazladır.



Gaz neden oluşur?



Yemeklerden hemen sonra çay içme ve meyve yeme alışkanlığı karnın sıkışmasına neden olur. Mide henüz akşam yemeğini sindirmemişken başka şeyler tüketmek sindirim sistemini aksatır.



Asitli içecekler, aşırı süt tüketimi ve fast food türü besinlerde gaz oluşumunu tetikler. Gün içerisinde yeteri kadar hareket etmeyen insanların diğer tüm sistemleri gibi sindirim sistemi de olması gerekenden çok daha yavaş çalışır.



Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar da midedeki asit miktarını ve bağırsaklardaki gaz oranını arttırır.



Gaz nasıl geçer?



Gazı geçirmenin en pratik yollarından biri maden suyu içmektir. Beslenme uzmanlarına göre maden suyu şişeden değil bardakta ve limon ile birlikte içilmelidir.



Yetişkinlerde gaz çıkarma yolları nelerdir?



1-Bitki çayları



Özellikle yeşil çay ve papatya çayı mide faaliyetlerini düzenler ve bağırsaklardaki birikmiş olan gazların daha hızlı çıkarılmasını sağlar.



2-Yürüyüş



Yemekten sonra yürüyüş yapmak sindirim sistemini rahatlatır. Ancak yemekten hemen sona egzersiz yapmak hem mideyi hem de kalbi zorlar. Bu nedenle sadece yürüyüş yeterlidir.



3-Karbonat



Yarım bardak suya bir tatlı kaşığı karbonat ilave edip içilebilir. Karbonat hem midedeki asitleri azaltır hem de karın şişliğini indirir.



4-Kimyon



Kimyon, magnezyum bakımından zengin olan baharatların başında gelir. Bir çay kaşığı kadar kimyon yemek gaz sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olur.



5-Anason çayı



Yemekten sonra bir bardak anason çayı içmek sindirim sorunlarının önüne geçer ve gaz şikayetlerini azaltır.



Sıkışma ve sancıyı engellemek için neler yapılmalı?



Sıkışma ve sancıyı engellemek için lokmalar çiğnenerek yutulmalı ve yavaş yemek yenmelidir. Hızlı yemek yeme alışkanlığı midenin zorlanmasına ve bağırsak düğümlenmesine neden olabilir. Mide, iyice çiğnenmeden büyük parçalar halinde yutulan besinleri sindirmekte güçlük çeker. Bu da sıkışmayı ve sancıyı beraberinde getirir.



Özellikle akşam yemeklerinin sonrasında hemen yatmak yerine hareket edilmeli, mümkünse yarım saat-bir saat arası yürüyüşe çıkılmalıdır.