Gaz Sıkışması Neden Olur? Evde Çözümü Var Mı, Ne İyi Gelir?

Gaz sıkışması son derece olumsuz etkileri olan kişilerin hayatlarına devam etmesini zorlaştıran rahatsızlıklardır.



Gaz Sıkışması Nedir?



Gaz sıkışması; midede oluşan ve şiddetli karın ağrılarına yol açan bir rahatsızlıktır. Gaz sıkışması havada bulunan bakterilerin ağız yoluyla mideye ve bağırsaklara gönderilmesi ve burada şiddetli ağrıya yol açmasıyla oluşan bir durumdur. Yutulan hava ve besinlerin sindirilmesi midede ve bağırsaklarda gaz oluşmasına neden olur. Bu gazların vücuttan atılamaması durumu da gaz sıkışması olarak nitelendirilir.



Gaz Sıkışması Neden Olur?



Gaz sıkışması özellikle beslenme alışkanlığı sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Gaz yapıcı besinlerin aşırı tüketimi, yemeklerin hızlı yenmesi ve aşırı baharat kullanımı gaz sıkışmasına neden olabilmektedir. Ayrıca lif bakımından aşırı zengin gıdalar tüketmek, asitli içecekleri fazla tüketmek ve az hareket etmek de gaz sıkışmasının nedenleri arasında yer alır. Çölyak hastaları, kabızlık ve hazımsızlık sorunları çekenlerde de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.



Gaz sıkışmasının belirtileri arasında;

Midede ve karında oluşan şiddetli ağrı

Midede sürekli bir doluluk hissiyatının oluşumu

Şiddetli kramp nöbetleri geçirme

Sık sık geğirme ihtiyacı olma

Karında şişlik oluşması durumlarını sayabiliriz.



Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir?



Gaz sıkışması günlük hayatı olumsuz şekilde etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık kişilerin günlük hayatlarına istedikleri gibi devam edememelerine ve iş yapamamalarına neden olan son derece olumsuz bir durumdur. Ayrıca gaz sıkışması yaşayan insanlar ağrı dışında fiziksel olarak da kendilerini kötü hissettikleri için bu sorun psikolojik olarak durumdan muzdarip olanları yormaktadır. Gaz sıkışmasının çözümü öncelikle doğal yöntemler aracılığıyla olur. Doğal yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda ise bir uzmana başvurarak ilaç tedavisi önerilebilir.



Gaz sıkışmasına iyi gelen ve bu sorunu ortadan kaldıran bazı besinler bulunmaktadır. Bu besinleri;

Zencefil

Sirke

Rezene

Tarçın

Karbonat

Kimyon olarak sıralayabiliriz.



Gaz Sıkışmasının Evde Çözümü Var mı?



Gaz sıkışması doğal yollarla çözülebilen bir rahatsızlıktır. Evde yapılabilecek doğal ve kolay yöntemler gaz sıkışmasını gidermekte etkilidirler. Gaz sıkışmasının doğal yollarla giderilememesi durumlarında ise doktora başvurmak ve gerekliyse ilaç kullanmak ile bu sorun ortadan kalkar. evde uygulanabilecek birkaç basit adımda gaz sıkışmasının meydana getirdiği olumsuz sonuçlardan kurtulmak mümkün olur.



Zencefil Çayı: Zencefil gaz sıkışmasının oluşturduğu şiddetli karın ağrılarını hafifleten bir besindir. Birkaç dilim limon ile birlikte demlenen zencefil çayı gaz sıkışmasını kısa sürede çözecektir.



Tarçın Çayı: Tarçın ağrı dindirici ve bağırsak rahatlatıcı özelliğe sahiptir. tarçın da zencefil gibi demlenerek çay şeklinde tüketilebilir.



Sirke: Pek çok konudan sağlığa faydalı olan sirkenin düzenli kullanımı, sindirim sistemine ve gaz problemlerine iyi gelir. Sirke kilo kaybettirici ve yağ yakıcı özelliğe de sahiptir. Bir bardak ılık suya sabah akşam aç karnına tüketilen 1 çay kaşığı sirke, gaz sıkışmasının neden olduğu ağrıları dindirir ve midenin rahatlamasını sağlar.