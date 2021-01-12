Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Midede Ya Da Karında Gaz Sancısı Çözümü...

Şiddetli derecede gaz sıkışması çeken bireylerde, midenin ve bağırsakların rahatlaması adına bazı ilaçlar kullanılabilmektedir. Gaz sıkışmasının önlenmesi adına evde doğal yöntemler de oldukça etkili olmaktadır. Doğal besinlerin içerisinde; kimyon, zencefil, sirke, tarçın, rezene tohumu gibi bitkiler bulunmaktadır. Vücutta yer alan gaz birikimi önlemek adına egzersiz yapmak, gaz sıkışmasını önleyebilir. Sakız çiğnenmesi, hızlıca yemek yemek gibi durumlar gaz sıkışmasının en önemli nedenleri içerisinde bulunmaktadır.

Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir?

Gaz sıkışması; bağırsak bakterilerinin yutulmuş olan hava ile birlikte tüketilen besinlerin fermente edilmesi neticesinde hem bağırsaklarda hem de mide içerisinde oluşmaktadır. Karın kısmında oluşan gaz sıkışması, bireyi oldukça rahatsız eden bir durumdur. Karın kısmında oluşan gaz sıkışması, bireyi rahatsız edecektir. Sağlık problemi şeklinde belirtilen gaz sıkışmasına iyi gelen şeylerin içerisinde; sağlıklı beslenme, ilaç tedavisi, zencefil ve papatya gibi doğal çaylar yer almaktadır. Gaz sıkışmasını önlemek için sırta masaj yaptırmak da faydalı olabilir.

Gaz Sıkışması Nasıl Geçer?

Gaz sıkışması; sürekli ve sağlıklı spor ile geçebilmektedir. Oldukça şiddetli gaz sancıları, gaz sıkışmasının en kötü nedenleri içerisindedir. Bu tür durumlarda alanında uzman bir hekime başvurmak, sağlık açısından oldukça gereklidir.

Havanın yutulması sonucunda vücutta gaz oluşumu ortaya çıkar ve bunun neticesinde gaz sıkışması da söz konusudur. Bununla beraber süt içtikten sonra süt ürünlerine karşı hassas olan bireylerde gaz sıkışması oluşumu olasılığı daha yüksektir. Kabızlığın da gaz sıkışması yaptığı belirtilebilir. Gaz sıkışmasının geçmesi adına sağlıklı beslenmek, zencefil, papatya, kimyon gibi pek çok bitki çayının tüketimi, gaz sıkışmasının önüne geçecektir.

Midede ya da Karında Gaz Sancısı Çözümü

Yetişkin kişilerde ortaya çıkan gaz sıkışması sorunun çözümü, bebeklere ve çocuklara göre daha karışık olduğu belirtilebilir. Yetişkin bireylerin; soğan, enginar, fasulye, brokoli, armut, lahana, karnabahar, elma gibi tüketilen besinlerden ötürü gaz sıkışması yaşadığını belirtmek önemli olacaktır. Gaz sıkışması olan kişiler, beslenme düzenini inceleyerek, hangi besinin kendisinde gaz sıkışmasına neden olduğunu bulabilir ve bu duruma göre beslenebilir.

Süt ve süt ürünlerinin çokça tüketilmesi, gaz sıkışmasını da beraberinde getirecektir. Bu yüzden laktozsuz süt ürünlerini tercih edip, gaz sıkışmasının önüne geçilebilir. Gün içerisinde bol bol su içmek de sindirime iyi geldiği için gaz sıkışmasının olumsuz etkileri en aza indirilebilir. Gaz sıkışmasına karşı denenen her çeşit metoda karşın, bu durumun devam etmesi ile kişinin alanında uzman bir doktora başvurup, şikayetlerini belirtmesi gerekir. Bu şekilde gaz sıkışması sorunundan kurtulmak mümkün olabilir.

Bebeklerde Gaz Sıkışması Nasıl Geçer?

Bebeklerin önemli bir bölümünde görülen gaz sıkışması bir sorun değil, bebeğin dış dünyaya karşı uyum sağlamasında gösterdiği fizyolojik bir vaziyettir. Emziren annelerin, tüketmiş olduğu gıdalarda gazın bulunmasıyla, bebeğin içtiği süte direkt etki etmesi ile bebeklerde gaz oluşumu söz konusudur.

Bebeklerin sancılanmasını beklemeyerek, her beslenmesi sonucunda gaz çıkarılması oldukça önemlidir. Bu; gaz sıkışmasının önüne geçecektir. Annenin; karnabahar, kurubaklagil, lahana, fasulye, elma, armut, asitli içecekler tarzındaki gaz yapıcı gıdaları tüketmemesi, bebeklerde gaz sıkışmasının önüne geçecektir.

Gaz sıkışması olan bebeklerin, karın kısmına ve sırtına yağlarla masaj yapmak, sırtına ılık bir bez koymak, bebeklerde gaz sıkışmasının önüne geçmektedir. Bebeklerin hafifçe sallanması gibi metotlarda bebek için faydalı olabilmektedir. Bu tür yöntemler denenip, gaz sıkışması probleminden kurtulmak mümkün olacaktır.