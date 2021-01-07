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07.01.2021 - 17:58 |

Gaz Sıkışmasının Belirtileri Nelerdir? Gaz Sancısının Çözümü Ve Tedavi Yöntemleri

Gaz sıkışması her yaştan kişide görülebilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık giderilmediğinde ciddi problemler baş göstermektedir. Gaz sancısından kurtularak için nedenlerine, belirtilerine dikkat etmek ve tedavi yöntemlerine başvurmak oldukça önemlidir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Gaz Sıkışmasının Belirtileri Nelerdir? Gaz Sancısının Çözümü Ve Tedavi Yöntemleri
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Gaz sıkışması kişide şişkinliğe, ishale ve kabızlığa yol açtığı gibi, daha da şiddetlenmesini sağlar.

Gaz Sancısı Nedir?

Bağırsaklarda bulunan yararlı bakteriler, nefes alma sırasında yutulan hava ile yemek yerken tüketilen gıdaların fermente edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Gaz, mide ve bağırsaklarda oluşarak sağlıklı bir şekilde dışarı atılamadığında birikir. Biriken gazın miktarına göre sancı şiddetlenir. Uzun süreli gaz çıkaramama gibi durumlarda bu sancının şiddeti akıl almaz boyutlara ulaşır ve diğer organların, özellikle kalbin sıkışmasına da sebebiyet verir.

Özellikle bebeklerde görülen bu sancılar, tam olarak bilinmemekle beraber söyleyebilmesi de mümkün değildir. Bebeklerde görülen aşırı gaz sancılarının sindirim sisteminin dış dünyaya alışma sürecinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Gelişmeyen sindirim sistemi gereğinden fazla gaz birikmesine neden olur. Annenin tükettiği tüm besinler bebeğin içtiği süte karışır. Bu yüzden annenin gaz yapan besinlerden kesinlikle uzak durması gerekmektedir. Diğer yandan sürekli emzirmek de gaz oluşumunu arttırabilir.

Gaz Sancısı Belirtileri Nelerdir?

Hemen hemen herkeste aynı olan gaz sancısı belirtileri; gaz çıkarma, geğirme, özellikle karın bölgesinde şişlik, yine karın bölgesinde meydana gelen ağrılar ve kramplar, basınç hissiyatı ve dolgunluk şeklinde görülür. Gaz çıkartma eylemi ise oldukça önemlidir.

Yaşadığımız toplumun ahlak kuralları dolayısı ise gaz çıkartmama, gazı tutma çok sık görülen bir durumdur. Fakat bu durum ağrı ve sancıların artmasına, sürekli biriken gazın vücutta geri dönülemez problemlere yol açmasına ve hatta kalbe basınç uygulayarak kişinin ölümüne kadar gidebilir. Gaz çıkarmanın ne kadar önemli olduğunun bilincine varmalı ve bunu bir ahlak kuralı haline getirmemek gerekir.

Gaz Sancısı Nedenleri Nelerdir?

Genel olarak beslenmeden kaynaklı olduğu düşünülse de aslında gaz birikmesinin pek çok farklı sebebi vardır. Bunların başında bakteriyel hastalıklar, sindirim sisteminin hızının değişmesi ve değişen hormonal dengeler gaz oluşumuna sebep olur. Diğer yandan gaz birikmesinin en yaygın nedenleri;

Tüketilen bir besine vücudun gösterdiği hassasiyet ya da alerjik reaksiyon,

Hareketsiz yaşam tarzı,

Özellikle beslenirken istemsizce hava yutmak,

Tarihi geçmiş gıdalar tüketmek,

Özellikle kilo vermek için tüketilen lifli gıdaların fazla tüketimi,

Yemek yerken büyük lokmalar almak ve çiğnemeden yutmak,

Sindirim sisteminde meydana gelen herhangi bir sağlık sorunu,

Kış aylarında ya da aşırı rüzgarlı havalarda karın bölgesi ile ayakların soğukta kalması,

Yağlı ve baharatlı besinlerin sıklıkla tüketilmesi,

Sür ve süt ürünlerinin aşırı tüketimi,

Gazlı ve şekerli içeceklerin tüketilmesi,

Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar da gaz birikmesine sebebiyet verir.


Vücutta biriken gazın sebebi yalnızca bu tip durumlar olmayabilir. Ayrıca divertikülit, ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı gibi kronik bağırsak hastalıkları da fazla gaz oluşumuna yol açar. İnce bağırsaklarda bakteri birikimi de gaz sancısını tetikler.

Gaz Sancısına Ne İyi Gelir?

Günümüzde gaz sancısına iyi geleceği düşünülen birden fazla cevabı vardır. Ancak hastalığın sebebine göre ve kişiye göre tedavi yöntemleri farklılık gösterir. Gaz sancısına nelerin iyi geleceğini belirlemeden önce gaz yapabilecek durumlardan kaçınmak daha önemlidir.

Kişi kendi vücudunu tanımalı ve kendisine neyin iyi gelip neyin gelmediğini bilmelidir. Üşütmekten kaçınmalı, alerjisinin olduğu ya da gaz yapan yiyecekleri tüketmemelidir. Hareketsiz kalmaktan kaçınmalı ve günlük egzersizleri aksatmamalıdır. En önemli noktalardan biri de gazı geldiğinde tutmamalı ve birikmeye sebebiyet vermemelidir.

 

 

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