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15.10.2020 - 20:22 |

Gazpacho çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Gazpacho tarifi...

Masterchef'te rakebet kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Masterchef'te İspanya mutfağına ait yemekler yapılacak. İsopanyol çorbası olan Gazpacho çorbasının tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Peki Gazpacho çorbası nasıl yapılır?

Gazpacho çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Gazpacho tarifi...
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Masterchef'tebugün takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyorlar. Masterchef'te İspanya mutfağına ait yemekler yapılacak. İspanya mutfağına ait çorbalardan biri ise Gazpacho çorbasıdır. Peki Gazpacho çorbası nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

GAZPACHO YAPIMI MALZEMELERİ

5 adet orta boy domates
2 adet orta boy salatalık
1 adet orta boy kuru soğan
1 adet kırmızı dolmalık biber
3 diş sarımsak
4 su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi
6 su bardağı su
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sirke
2 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber

GAZPACHO ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Önce iri doğranmış tüm sebzeleri, sarımsak ve bayat ekmek içini bir mutfak robotu veya blender'a aktarıp, 2-3 dakika kadar çekin. Püre haline gelen sebze ve ekmekleri bir çorba tenceresine boşaltın. Üzerine su, tuz ve karabiberle birlikte sirkeyi de ilave edin ve iyice karıştırın. 1 çay bardağı su ile ezilmiş salçayı ve zeytinyağını da ekleyin. Hepsini iyice birbirine karıştırın. En sonunda üzerini ince kıyılmış maydanoz ve kruton ekmekle süsleyip servise sunabilirsiniz.

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