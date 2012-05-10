Gebe kadın statüsüne göre aş eriyor

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hüseyin Görkemli, gebeliğin başlangıcında hormonal açıdan çok dengeli olmayan bir süreç olduğunu söyledi.

Yeni hormonlara vücudun maruz kaldığını, gebelikte salgılanan hormonların vücut dinamiğinde birtakım değişiklikler yapabileceğini belirten Görkemli, hastanın psikolojisi de bu duruma uygunsa ortaya birtakım unsurların çıkabileceğini dile getirdi.

Bu sürecin hastada birtakım yiyecek ve içeceklere karşı daha istekli ve arzulu olmasına neden olduğuna dikkat çeken Görkemli, "Özellikle aş erdiği dönemde kolayca elde edebileceği veya erişebileceği gıdalar dışındakilere biraz daha aşırı hassasiyeti olabiliyor. Bu durum genelde hastanın psikolojisine, kültürüne, eğitim ve sosyal durumuna göre çok değişkenlik gösterebilir. Çok rahat bulunabilecek ile daha zor bulunabilecek gıdalara kadar giden geniş yelpazede bu ihtiyacı olabiliyor" dedi.

-İHTİYACI GİDERİLMEYEN KADIN HUZURSUZ OLUYOR-

Mümkünse gebe kadına yardımcı olunması ve ihtiyacının giderilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Görkemli, şunları kaydetti: "Aksi takdirde bu durum bir sonraki süreçte daha derin bir psikolojik boyuta indirgeyebilir, bir takım bulgular ortaya çıkarabilir. Belki bulanma ve vücutta değişik cilt reaksiyonları gibi... Kadın bir takım sosyal ve psikolojik tavırlar sergileyebilir. Bu durumun altta yatan net bir bilgi yok, hastanın statüsüne göre çok değişkenlik gösterebilir. Hasta o anda bir koku ya da tadın ihtiyacına karşı arzu duyuyor, ona karşı istekte bulunabiliyor. Kadının ihtiyacı giderildiğinde olay çok çabuk çözülüyor. İsteği karşılanmazsa, bazı kadınlar unutabiliyor. Değişik boyuta indirgeyebiliyor, farklı bir gıdayla o duyguyu bastırılabiliyor."

Ancak bazı hastalarda bu durumun inat boyutuna gelebildiğini, kadının aş erdiği gıdanın dışında yiyeceği hiçbir şeyden zevk almayacağını veya o gıdayı almadığında çocuğunda eksiklikler olabileceğini, gelişimini tamamlayamayacağını düşündüğü için psikolojisini olumsuz etkilendiğini ifade eden Görkemli, hastanın psikolojisinin düzenlenmesi veya kendi kafasında oluşturduğu imajın düzeltilmesi açısından aş erilen gıdanın verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.