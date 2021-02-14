Gebeklikte Detaylı Ultrason Nasıl Yapılır? Hamilelikte Ayrıntılı Ultrason Şart Mı?

Detaylı ultrason diğer ultrason tetkikinden farklıdır. Gebeliğin 18. ve 23. haftaları arasında yapılan bir değerlendirmedir. Birçok kişi bu görüntüleri bebeklerini ayrıntılı görmek için hevesle bekler. Ancak bu inceleme fetüsün anne karnında olası hastalıklarının, genellikle kromozoma bağlı hastalığı olup olmadığının taranması için yapılır.

Ayrıntılı Ultrason Değerlendirmesinde Hangi Organlara Bakılır?

Detaylı ultrason değerlendirmesi bebeğin genel anlamda vücudunun tamamına değil önemli yapılara bakılarak incelenir. Öncelikle bakılan organlar;

Baş, beyin

Yüz

Boyun bölgesi

Kalp

Göğüs kafesi içinde bulunan organlar

Karın içinin tamamı

Böbrekler

Mesane

Genital organlar

Detaylı ultrason değerlendirmesinde fetüsün 0 değerlendirilmesi yapılmaz. Hekimin şüphelendiği yapısal bozuklukların olması durumunda test yapılması için aile yönlendirilir. Detaylı ultrason ayrıntılı bir ultrason değerlendirmesi olduğu için hamileliğin 18. haftasından sonra yapılması tercih edilir. İlk 3 ay ayrıntılı ultrasonun bebeğe zarar vereceği düşünülür.

Detaylı Dört Boyutlu Renkli Ultrason Nedir?

Günümüzde bebeğin ultrasonik incelenmesi 3D boyutunda rahatlıkla yapılır. ancak kretz teknolojisinin kullanıldığı 4 boyutlu detaylı ultrason gebeliğin 18. haftası ile 23. haftası aralığında yapılması tercih edilir. Bebeğin görsel sağlıklı yapısının yanı sıra organları ayrıntılı olarak incelenir.

Bunun en önemli sebeplerinden biri hamilelik süresince var olan major olarak adlandırılan yüksek ölçekli anomalilerin %75 oranında saptanabilir olmasıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda ebeveyn bilgilendirilir ve hamileliğin sonlandırılması veya devam edilmesi gerektiği konusunda karar verilir. Detaylı ultrason 0 sonuç vermemesine rağmen büyük oranda fetüs hakkında bilgi edinilir. Ayrıntılı incelenen bebeğin genel vücut yapısında en küçük dikkat çeken bir patoloji hekim tarafından değerlendirilir.

Detaylı Ultrason Neden 18-23 Haftadan İtibaren Yapılır?

Detaylı ultrason yani 4D ultrason incelemesi bebeğe 5 ayda yani 18 hafta ile 23 hafta aralığında yapılır. Bunun sebebi ise bu haftalarda bebeğin organlarının tamamı oluşmuş durumdadır. dolayısıyla yapılacak olan detaylı ultrason incelemesinde çok daha net ve ayrıntılı olarak olası patolojiler değerlendirilir.

18 ve 23 haftalarda fetüs anne karnında en rahat hareket ettiği dönemdir. Dolayısıyla bebeğin ayrıntılı olarak incelenmesi çok daha rahat olur. Detaylı ultrasonda perinatoloji uzmanının ilk baktığı durum, fetüsün tek veya çift olup olmadığıdır. Ardından bebeğin kalp atışı kontrol edilir. Ardından sırasıyla fetüsün bütün organları ayrıntılı olarak incelenerek değerlendirilir. Değerlendirmeye baş kısmından başlanır.

Boyun, gövde, batın kalça, genital organlar ve bacaklarda bitirilir. Kafanın kemik yapısı, beyin beyincik ve diğer yapıların tamamı incelenir. Ardından göz çukurlarına ve göz merceklerinin yerinde olup olmadığı incelenir. Alt ve üst dudakla birlikte burun değerlendirilir. Sırasıyla boyun kısmı incelenir. Boyunda herhangi bir kitle olup olmadığına bakılır.

Ardından göğüs kafesinin yapısı ve içi değerlendirilir. Bu bölgede bulunan tüm organların kan akışları dâhil ayrıntılı olarak incelenir. Diğer önemli olarak kalp ve akciğerler değerlendirilir. Uzun değerlendirme göğüs kafesi ve göğüs kafesi içindeki organlar üzerinde yapılır. Daha sonra böbrek, batın, kalça, ayak ve bacaklar incelenerek inceleme tamamlanır.





