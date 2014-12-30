Gebeler yılbaşı gecesi çok fazla ayakta kalmamalı

2015 yılına sayı günler kala Operatör Doktor Ebru Ünal, yeni yıl kutlaması yapacak gebelere önemli önerilerde bulundu.



Gebelikte vücudun denge merkezinin değiştiğini belirten Ünal, “Vücuttaki denge merkezinin değişmesinden ve rahat hareket etmek için uzun süre düz ayakkabı giyen gebenin bu gecede yüksek ökçeler üzerinde dengede duramayabilir. Bu nedenle ayak bileği burkulma ve kırıkları oluşabilir.



Yeni yıla sağlıklı girmek için bugünde giyilecek ayakkabılarında gebelikteki yürüyüş dengenize uygun olması gereklidir” dedi.



Ayakkabı seçimi kadar uzun saatler ayakta kalmanın da anne adayları için uygun olmadığını belirten Ünal, “Fazla ayakta kalmak kanın bacakta göllenmesini arttıracağından baş dönmesi veya tansiyon düşmesine neden olabilir.



Eğer uzun süre ayakta kalınacak bir programa katılınıyorsa gebelerin varis çorabı giymesi uygun olur. Uzun süre oturmak da bacakta kan dolaşımının yavaşlamasına ve pıhtılaşmasına neden olabilir. Ara sıra bacakları hareket ettirmek ve yürümek bu sorunu engeller” diye ifade etti.



Dr. Ünal, “Gebeler yılbaşını evde mi yoksa dışarıda mı kutlamalı?” sorusuna ise “Anne yorulmadığı sürece istedikleri yerde yeni yılı karşılayabilirler” şeklinde konuştu.



Ebru Ünal anne adaylarına yılbaşı gecesi kendilerini fazla yormamalarını söylerken, gebeleri diyetleri konusunda da ikaz etti. Ünal, “Gebeler, içki ve sigaradan, az pişmiş veya çiğ etten, fazla karbonhidratlı besinler örneğin pasta çikolata veya kurabiye, cips ve gazlı içeceklerden uzak durmalı” dedi.