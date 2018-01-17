Gebeliğin son 3 ayı yaşanan değişimler

Gebeliğin son 3 ayı, 27. ve 40. haftalar arasına denk gelmektedir. Bu dönemde, şikayetlerde artışlar olması olağan bir durumdur. Bebeğiniz her geçen gün daha çok büyür ve bir süre sonra nefes alış verişinizde bile değişimler gözlemeye başlayabilirsiniz.

Anne karnındaki bebeğin gelişimi nasıl olur?

Bebek, bu dönemde kollarını ve ayaklarını hareket ettirerek varlığını hissettirmeye başlar. Tekme atmak olarak betimlenen durum aslında bebeğin ufak dokunuşlarla kendini göstermesidir. Bebek beş aylık olduğunda kalp atışı stetoskop ile duyulabilir hale gelir. Son 3 aya gelindiğinde artık doğum iyice yaklaşmıştır ve erken doğumlar görülebilir.

Annenin karnında gittikçe büyüyen bir bebeğin varlığı, dışardan da kolayca fark edilebilir hale gelir. Bebeğin hareketliliğiartar, seslere tepki verebilir ve parmağını emmeye başlar. Uyku ya da uyanıklık periyotları oluşur.7.ayın sonundan itibaren fetüs yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 1350 gram ağırlığındadır.

Doğum öncesi gelişimin son iki ayında yağ dokuları gelişir. Kalp, böbrek gibi çeşitli organ sistemlerinin işlevleri başlar. Bu dönemde fetüs artık tamamen insan görünümüne gelmektedir. 8. ve 9. aylar boyunca boyu uzar ve ağırlık kazanır. Yaklaşık olarak 51cm ve3 kg ile doğumun gerçekleşmesi beklenir.

Bu süreç içinde anne nasıldır?

Hamile bir kadın yoğun korkular ve kaygılar yaşar. Aklında bebeğinin sağlığı,güvenliği,iyi anne olabilmek gibi birçok konu olabilir. Bu dönemde anne adayında hormonal değişikliklerden kaynaklanan duygusal düzensizlikler olması normaldir.Gebeler bu dönemde daha gergin olurlar ve uykusuzluk dönemleri yaşayabilirler.



Sırt, bel, mide, bacaklarda ağrı görülmesi olası bir durumdur. Bebek büyüdükçe mesaneye baskı yapabilir, sık idrara çıkma ya da az miktarda idrar kaçırma olabilir.Gebelik dönemi ödemlerine bağlı el ve ayak parmaklarında şişlikler olması normaldir. Kasık bölgesinde ağrılar görülebilir.