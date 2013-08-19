Gebelik şekeri sinsice ilerleyebiliyor

Anne adaylarının en sık karşılaştığı rahatsızlıklardan birinin şeker rahatsızlığı olduğunu belirten Özel Medline Aydın Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kamil Kurt, konuyla ilgili anne adaylarını bilgilendirdi.

Hamile olmanın her kadın için çok özel bir duygu olduğunun altını çizen Kurt, “Anne adayları bu dönem içerisinde hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıkları için kendilerine daha fazla dikkat etmelidirler. Ancak bazen hamilelik esnasında beklenmedik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Gebelik şekeri, şeker hastalığı bulunmayan bir kadının hamilelik sırasında şeker değerlerinde yükselme saptanması durumudur. Hamileliğin 24-28 haftaları arasında glukoz yükleme testi ile tarama yapılır ve kesin teşhis 100 gr oral glukoz testi ile konur.Gebelik şekeri çoğu zaman belirti vermeden yapılan testlerle teşhis edilse de susuzluk hissi, kilo kaybı, çok fazla yemek yemek, çok fazla miktarda idrar yapmak, yorgunluk gibi belirtileri de dikkat etmek gerekir. Gebelik şekerinin tedavisinde öncelikle diyet tedavisine başlanır. Düzenli bir diyetle kan şekeri düşebiliyorsa, insüline gerek kalmaz. Eğer diyet tedavisi sonuç vermezse, dâhiliye uzmanı gözetimi altında insüline başlamak gerekir. Doğumdan sonra genellikle şeker yüksekliği kendiliğinden düzelir ve diyet veya ilaç tedavisine gerek kalmaz ancak buna doğumdan sonra yapılacak tahlillerle karar vermek gerekir” dedi.

Gebelik şekerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgiler veren Dr. Kurt, “Gebelik şekerinin bebeklerin anne karnında veya doğum sonrası ani ölümüne, suyunun fazla olmasına, doğum sonrası solunum sıkıntısına, sarılığa, kandaki alyuvar sayısının artmasına, kandaki kalsiyum değerinin düşüklüğüne neden olabileceğini kaydeden Dr. Kamil Kurt, bebeğin, mutlaka doğum sonrası kan şekerine bakılması ve sonuca göre tedavi planlanması gerektiğini dile getirdi. Gebelik diyetiniz varsa dikkat edin. Gebelik şekeriniz olursa doktorunuzun belirleyeceği diyeti uygulayın. Diyetin size özel hesaplanmış ve seveceğiniz besinlerden oluşmasına dikkat edin. Böylece diyet yapmaktan kaçmazsınız. Diyetinize ana ve ara öğünleri atlamadan uyun. Doktorunuzun önereceği fiziksel aktiviteleri uygulayın. Bol su için. Şeker ve şekerli gıdalardan uzak durun” şeklinde konuştu.