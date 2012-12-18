Gebelik testleri ne kadar güvenilir?

Evde uygulanan gebelik testleri hiçbir reçete gerekmezsiniz eczanelerden satın alınabiliyor. Gebelik testi alıp sonuçları beklemez ise oldukça gergin bir süreç. Peki, yanılma payı nedir ve doğru sonuç elde etmek nasıl mümkün olur?



Ne zaman gebelik testi yapmalıyım?



Gebelik testlerinin çoğu adetin geciktiği ilk günden itibaren kesin sonuç verdiğini iddia etmektedir. Ancak daha güvenilir sonuçlar için bir hafta beklemek önerilmektedir.



Döllenmiş bir yumurta rahim duvarına tutunduğunda vücutta HCG olarak bilinen bir hormon salgılanmaya başlar. Gebeliğin ilk haftalarında kandaki HCG seviyesi aniden yükselir. Evde uygulanan gebelik testinde geciken adetten 1 hafta sonra bu hormon idrarda tespit edilebilir. 1 hafta öncesindeki sonuçlar çok kesin olmayabilir. HCG, kan testiyle daha kesin bir şekilde tespit edilebilir.



Gebelik testlerinin sonuçları ne kadar güvenilir?



Gebelik testlerinin çoğu adetin geciktiği ilk günden sonra %99 kesin sonuç verdiğini iddia eder. Kullanım bilgilerine göre gebelik testi adetin gecikmesinden 1 hafta sonra kullanılmalıdır. Böylece daha kesin sonuçlar elde edilebilir.



Kullanılan ilaçlar testin sonucunu etkiler mi?



HCG içeren ilaçlar test sonuçlarını etkileyebilir. Ancak antibiyotikler ve doğum kontrol hapları gebelik testini etkileyici madde içermez.



Pozitif sonuç yanlış olabilir mi?



Nadiren görülse de pozitif sonuç hamile olmasanız dahi alınabilir. Bu tür bir sonuç HCG içeren ilaç kullandığınızda veya yeni sonlanan bir gebelik sonrasında görülür.



Negatif sonuç yanlış olabilir mi?



Hamileyken negatif sonuç almak da mümkündür. Testi çok erken yapmış veya beklemeniz gereken süreyi iyi ayarlayamamış olabilirsiniz. Seyreltilmiş idrar da hamile olmanıza rağmen negatif sonuç almanıza sebep olabilir.