Gebelik ve Trioid Hormonu

Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil düzgün çalışan, sağlıklı tiroid bezleri herkes için önemli ama özellikle gebelik döneminde anne adayları içinçok daha önemli olduğunu belirtiyor.



“Anne adaylarının hamilelik döneminde bebeğin gelişimini tam olarak destekleyebilmeleri için yeterli tiroid hormonuna ihtiyaçları vardır. Ancak bazı kadınlarda hipotiroidi yani tiroid hormonunun yetersiz üretilmesi ile ilgili bozukluğu görülebilir. Bu hem anne hem çocuk için ciddi sonuçlara neden olabilir, hatta onların sağlığını tehlikeye sokabilir.”



Hamilelikte tiroid rahatsızlığının etkileri

“Trioid bezinin yetersiz çalıştığı durumlarda yorgunluk, sebepsiz kilo alımı, kabızlık gibi semptomlara neden olur. Hamile kadınlarda bu belirtiler gebeliğin normal seyri olarak algılanabilir. Bazı kadınlarda gebelik öncesinde, bazı kadınlarda ise gebelik sürecinde hipotiroidizm ortaya çıkabilir.



Tanı konulmakta ve tedavisinde gecikilmesi durumunda kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durum devam ederse gebeliğe bağlı hipertansiyon, erken doğum, plasentanın erken ayrılması ve ölü doğuma neden olabilir.



Bu komplikasyonlar annenin ve bebeğin sağlığını ciddi bir şekilde riske sokabilir. Ancak bu durum tespit edilmemiş ve ihmal edilmiş tiroid bozuklukları sonucunda yaşanabilir. Bu nedenle kadınların gebelik öncesi ve gebelik süreci boyunca düzenli olarak tiroid kontrollerini yaptırması gerekir.”



Gebelikte tiroid rahatsızlığı nasıl tespit edilir?

“Gebelik döneminde tiroid teşhisi herhangi bir hastanede yaptırılacak basit bir kan testi ile yapılabilir. Ailesinde tiroid rahatsızlığı olan ya da erken doğum öyküsü bulunan kadınların bu kontrolleri kesinlikle ihmal etmemesi gerekir. Tiroid rahatsızlığı bulunan ya da gebelik döneminde ortaya çıkan kadınların tiroid hormonlarını düzene sokmak için tiroid hapı tedavisi uygulanır. Zaten tiroid hapı kullananların ve gebelik döneminde kullanmaya başlayanların kesinlikle hap kullanımını kesmemesi ya da aksatmaması gerekir.”



Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil“Son olarak hipotiroidizm yani trioid bezlerinin yetersiz çalışması anne karnındaki bebeklerde sadece gelişme ve büyüme sorunlarına yol açmaz. Hipotiroid zamanında tedavi edilmediğinde özellikle ilk trimesterde bebeğin beyin gelişimine neden olabilir.



Tedavisi oldukça basit olan hipotiroid rahatsızlığının bebeğinizde ve sizde kalıcısağlık sorunlarına yol açmasına izin vermeyin. Bu noktada anne ve baba adaylarının gebelikte tiroidin etkilerini bilmeleri ve hipotiroid tedavisinin önemini fark etmeleri çok önemlidir.”



Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil