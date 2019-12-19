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19.12.2019 - 11:43 |

Gebelikte bilinçsiz ilaç kullanımı, dudak ve damak yarığına yol açabilir!

Dudak ve damak yarığının önlenmesinde gebeliğin 4 ila 12'nci haftaları arasında bilinçsiz vitamin ve ilaç kullanılmaması gerekiyor. Uzmanlar "Bu durumun önüne geçmek için de gebelikten önce folik asit kullanımı şart" diyor

Gebelikte bilinçsiz ilaç kullanımı, dudak ve damak yarığına yol açabilir!
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Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Dudak ve Damak Yarıkları Kongresi'nde konuşan Hacettepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Figen Özgür, dudak ve damak yarıklarının doğuştan gelen bir anomali olduğunu söyledi.

Gebeliğin 4 ila 12'nci haftaları arasına dikkat!

Dudak ve damak yarığının gebeliğin 20'nci haftasında belirlenebildiğine işaret eden Özgür, "Dudak ve damak yarığının önlenmesinde gebeliğin 4 ila 12'inci haftaları arasında bilinçsiz vitamin ve ilaç kullanılmaması gerekli. Bu durumun önüne geçmek için de gebelikten önce folik asit öneriyoruz. Annenin stresten uzak durması, beslenmesine dikkat etmesi ve enfeksiyon geçirmemesi de önemli bir faktör" ifadelerini kullandı.

 Dudak ve damak yarığı olan çocukların özellikle okul çağında bazı problemlerle karşılaşabildiklerini, yara izinin arkadaşları tarafından alay konusu olabildiğini anlatan Özgür, bu durumun çocuğun psikolojisini de olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti.

Gebelikte bilinçsiz ilaç kullanımı, dudak ve damak yarığına yol açabilir

Çocukların ilerleyen yaşlarda ergenliğin başlamasıyla depresif bir kişi olabildiklerini belirten Özgür, "Sivilceyi sorun eden bireylerin yara izini sorun etmemeleri mümkün değil. Bu dönemlerde aileler moral vererek yardımcı olmalı" dedi.

Türkiye dudak damak yarığı tedavisinde çok başarılı

Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş Başkanı Prof.Dr. Servet Doğan ise dudak damak yarığı hastalığının özel bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin bu alanda önemli bir yerde olduğunu aktaran Doğan, "Türkiye özellikle ortodonti alanında ABD ve Avrupa'nın gerisinde değil. Dudak ve damak yarığı hastalarımız eskiden tedavi için başka ülkelere gitmek zorunda kalıyordu. Bugün bu durum tamamen ortadan kalktı. Artık yurt içinde ve yurt dışında çok değerli bilimsel yayınlar paylaşıyoruz" diye konuştu.

 

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