Gebelikte C Vitaminini İhmal Etmeyin

Dondurucu soğuklar, gribal enfeksiyonları da beraberinde getiriyor. Özellikle daha fazla hassasiyet göstermeniz gereken gebelik döneminde C vitamini sayesinde grip ve soğuk algınlığına savaş açabilirsiniz.



C Vitamini (diğer adıyla Askorbik Asit), bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kemik ve dişlerin gelişimi gibi pek çok fonksiyonda görev alan önemli bir vitamindir.



Vücutta kemiklerin, dişlerin, cildin ve eklemlerin gelişmesini ve güçlenmesini sağlar. Yaraları iyileştirir ve dokuları yeniler.Hastalıklara karşı vücudumuzun dirençli olmasını sağlar.



Başta turunçgiller olmak üzere, yeşil yapraklı taze sebzelerde, maydanozda, çilekte, kabakta, soğanda, kivi ve domateste bol miktarda bulunan C vitamini bizi hastalıklardan korumak, böbrek üstü bezlerimizin çalışmasına yardımcı olması açısından tavsiye edilir.



Ayrıca c vitamininin özellikle gebelik döneminde annelerin korkulu rüyası olan kansızlığa karşı, demir emilimini artırıcı özelliğiyle de bilinir.