Gebelikte Çatı Muayenesi Nedir, Nasıl Yapılır? Hamilelikte Çatı Muayenesi Ne Zaman (Kaçıncı Hafta) Yapılır?

Alttan muayene, gebe olan kadınlara vajina yolundan yapılır. Anne adayının pelvis kemiklerinin doğuma hazır olup olmadığını belirleyen yöntemdir. Bu belirlemenin amacı ise bebek doğarken pelvis yani leğen kemiğinin içerisinden geçer. Bu sebepten dolayı doğmadan önce her türlü kontrol ve tedavi gözlem altında olmalı ve takip edilmelidir.

Hamilelikte Çatı Muayenesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hamileliğin yaklaşık 37. haftasından sonra uygulanan bir işlemdir. Bu işlem jinekologlar tarafından yapılmaktadır. Bu işlem sonucunda annenin doğum yöntemi, bebeğin nasıl doğacağı hakkında bilgi sahibi edinilir. Bu işlemin en rahat ve kolay yolu alttan muayene işlemini gören hamile kadınların doğumunun daha rahat yapabileceği saptanmıştır.

Sezaryen düşünen kadınların çatı muayenesi yaptırması gerekli değildir. Bu muayene sonrasında çatının dar olduğu bilgisi saptanırsa, gebe olan kişi normal doğum yerine sezaryen doğum yöntemiyle doğum yapmalıdır. Çevrede oluşabilen etmenlerden dolayı, kadınlar alttan muayene olmakta korku ve endişe yaşamaktadır. Bunun sebebi bu konuda hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktan geçer. Alttan muayene işleminde, doktor iki parmağı ile çatı kemiklerinin durumunun tespitini yapar. Bu muayene esnasında, alt tarafta bulunan kıyafetlerin çıkarılması uygundur.

Doktor elinde eldiven geçirir, vajinanın iç kısmını ve rahimin ağzının kontrolünü yapar. Bu muayene esnasında spekulum aleti ile vajina genişletilir ve doktor vajina içerisinin incelemesini yapar. Çatıda genişlik ya da darlığa bakılır. Bu esnada muyanesi yapılan hamile kadınların rahat olması ve kasılmaması önem taşır Bebeğin hangi yöntem ile doğurulacağına karar verilir. Bu uygulama esnasında rahimin ağzının kapalı olacağı için bebeğe herhangi bir temasta bulunulmaz.

Eğer doktor çatı hakkında normal doğum için aşırı dar olduğunu düşünürse sezaryen doğum yapılır. Tüm bu tedavi yöntemlerinin dışında, doğum yönteminin bebek doğarken kesinleşeceğini bilmek gerekir.

Çatı Muayenesi Ne Zaman Yapılır?

Herhangi bir problem görülmediği takdirde hamileliğin 37. haftasına kadar işlem yapılmaz. 37. haftadan sonra yapılan bu işlemde bazı zorunluluklar vardır. Şu şekildedir: