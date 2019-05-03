Yavaş elleri, ayakları ve sonunda haftalık bu mucizevi süreçte, gelişimlerini tamamlayıp açmayı bekleyen bebekler anne karnında birçok şekilde durabilirler. Bu duruş şekilleri, 9 aylık sürecin bitmesine yakın dönemde doğumun sağlıklı geçmesi açısından önem kazanır. Peki, gebelikte farklı bebek pozisyonları ne anlama geliyor?

-Ön

Bu pozisyonda bebeğin kafası annenin karnına doğru bakar ve doğum sırasında rahim ağzını aşağı bastırıp açmasını sağlar.

Bir bebek hafifçe sola veya sağa uzanıyorsa, sırasıyla sol oksiput anterior (LOA) veya sağ oksiput anterior (ROA) olarak adlandırılabilir.

-Arka

Bu pozisyon aynı zamanda arka arkaya pozisyon olarak da bilinir. Bebeğin kafası aşağıya bakıyor ve sırtı annesinin sırtına dayanıyor. Bu, doğum eyleminin, bebeğin anterior pozisyonda daha uzun ve daha yavaş olmasına neden olabilir.

-Enine

Bu pozisyonda olan bebekler yatay olarak uzanmaktadır. Çoğu bebek doğumdan önce genelde yer değiştirir ve bebekler bu pozisyonu değiştirmezse, doğumdan önce doktorun müdahale etmesi gerekir.

-Popo

Bu pozisyonda bir bebeğin kafası, annelerinin pelvisinin içinde, aşağı yerine yukarı bakar. Rahim içindeyken bebek için teknik olarak güvenlidir, ancak bu pozisyon doğum sırasında tehlikeli olabilir.

Konumları değiştirilebilir mi?

Anne karnındaki bebeklerin pozisyon değiştirmeleri mümkündür. Çoğu bebek 36 hafta sonra doğal olarak kendilerini baş aşağı pozisyona çevirir. Bazı bebeklerin doğumdan önceki konumlarını değiştirdiği bile bilinmektedir.

Bazı insanlar hamile kadınların bebeğini ideal pozisyona sokmalarına yardımcı olmak için bazı egzersizler yapabileceğine inanmaktadır. Bu egzersiz; ellerin ve dizlerin üzerinde durup, 10 ila 15 dakika ileri geri sallanmayı içerir.