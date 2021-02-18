Gebelikte Kasık Ağrısı Neden Olur? Hamilelikte Kasık Ağrısı Normal Mi, Nasıl Geçer?

Hamilelik belirtileri olarak karşımıza çıkan kasık ağrıları özellikle ilk kez anne olacak kişiler için oldukça endişelendiren bir durumdur. Sağ ve sol kasık ağrılarının anne adaylarına verdiği rahatsızlık dışında bebeğe zarar verir mi düşüncesi pek çok kişi oldukça endişelendirmektedir.



Gebelikte Kasık Ağrısı Neden Olur?



Her hamilelikte olmasa bile çoğu zaman kasık ağrıları gebelik döneminde görülmektedir. Özellikle bu ağrıların neden olduğu ve nasıl düzeltileceğinin bilinmesi anne adayları için çok önemlidir.



Bebeklerin anne karnında gelişimini sürdürebilmesi ve büyümesi için rahmin büyümesine bağlı olarak sancı hissi oluşturan bu durumun görülmesi bu dönem için doğal bir işleyiş olmaktadır. Fakat sebebi düşük ve ya enfeksiyon gibi tehlikeli durumların işaret vermesi sorun teşkil edebilir.



Hamilelikte kasık ağrıları genellikle ilk haftalarda yaşanmaktadır. Bunun dışında gebeliğin son 3 aylık döneminde de meydana gelebilmektedir. Hamileliğin ilk 6 ile 8 haftalığı yumurtalığın rahme yerleşmesi sürecidir. Bu süreçte hamilelerde bazı ağrılar görülebilir. Bu nedenle hafif kasık ağrıları oluşabilmektedir. Bunlar dışında hamileliğin son haftalarında yalancı doğum sancıları nedeniyle de kasıklarda ağrılar gözlemlenebilir. Bu durumun düzenli devam etmesi ve geçmemesi halinde mutlaka bir uzman doktora başvurulması gerekmektedir.



Hamilelikte Kasık Ağrısı Normal mi?



Hamilelik sürecinde kasık ağrıları sıklıkla görülen bir durumdur. Büyüyen rahim fizyolojik olarak kasık ağrılarına sebep olabilmektedir. Fakat bazı durumlarda kadınların doktora başvurması gerekir.



Hamilelikte kasık ağrıları ile birlikte görülen kanamalar, vajinadan sıvı gelmesi, idrarda yanma, kanlı idrar, ateş, baş ağrısı ve ishal belirtileri durumunda mutlaka bir uzmana görülmesi ve doktor tarafından bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.



Hamilelikte Kasık Ağrısı Nasıl Geçer?



Anne adayları için acil ve tehlikeli bir durum olmadığı sürece doktordan onay alarak kasık ağrılarını geçirmek mümkündür. Doktor tavsiyesi ile evlerde yapılacak bazı ufak egzersizler veya evlerde uygulanacak bazı doğal yöntemler kasık ağrılarının geçmesine yardımcı olabilmektedir. Kasık ağrısını geçirebilecek yöntemler şunlardır:



- Uzun süre ayakta kalınmamalıdır.

- Sıcak kompres yapılabilir.

- Kasık bölgelerini destekleyecek yastıklar kullanılabilir.

- Ağır yük taşınmamasına özen gösterilmelidir.