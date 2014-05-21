Gebelikte kullanılan ilaçlar mercek altında

Türkiye’nin ilk Teratojenite Bilgi Servisi Sempozyumu, Şifa Üniversitesi’nde gerçekleşti. Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu ile birlikte düzenlenen sempozyuma Türkiye’de gebelikte ilaç kullanımı üzerinde çalışmalar yapan ve bu konuda rapor hazırlayan merkezlerden uzmanlar katıldı. Teratojenitenin bebekte gelişen doğum kusurlarını inceleyen bilim dalı olduğunu ifade eden Sempozyum Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Karaalp, “Teratojen ise bu kusurların oluşmasına neden olabilecek ilaçlar, kimyasal maddeler ve radyasyon gibi fiziki etkenler gibi çevresel etkenlerin genel adıdır. Gebeliği sırasında teratojenlere maruz kalan anne adaylarına danışmalık hizmeti ülkemizde birkaç merkez tarafından bağımsız olarak verilmektedir. Dolayısı ile verilen raporların içeriği farklılıklar taşıyabilmektedir. Bu sempozyumun amacı teratojenite bilgi servisi hizmeti veren birimler arasındaki koordinasyonu ve standardizasyonu sağlamaktır. Sempozyumun teratojenite konusunda ilk defa düzenleniyor olması da diğer önemli bir noktadır” dedi. Bu amaçla ilk adım olarak www.terbis.org alan adını aldıklarını ve burada bir platform oluşturulmasına karar verdiklerini anlatan Karaalp, halihazırda bu hizmeti sunan birimlerde görevli olan kişiler arasında bundan sonra iletişimi daha da güçlendireceklerini kaydetti.



“BU İŞİN ANAYASASI BELİRLENECEK”



Sempozyumda merkezlerin gebe bilgi kayıtları, kullanılacak literatür kaynakları, hazırlanan raporların içeriği ve risk iletişimi konularında görüşmeler yapıldığını belirten Prof. Dr. Karaalp, bu konuların önemli bir kısmında fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Karaalp, bu sempozyumun bir sonucu olarak hazırlanacak konsensüs raporununda önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edileceğini dile getirdi. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir de gebelikte kullanılabilecek yanlış ilaçların ve bitkisel ürünlerin, bebek üzerinde çok ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek, bu konuda hizmet veren birimlerin anayasası olacak nitelikte bu işin standartlarını belirleyen bir uzlaşı raporunun hazırlanacağını kaydetti. Demir, ikinci Teratojenite Bilgi Servisi Sempozyumu’nun ise 1 Mayıs 2015’ tarihinde Trabzon’da düzenlenmesine karar verildiğini açıkladı.