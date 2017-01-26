Gebelikte mide bulantısını azaltan yiyecekler

Hamilelikte, sabah bulantısının nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak birçok kadının tecrübe ettiği üzere, mide bulantısı sadece sabah saatlerinde görülmez. Mide bulantısı genellikle gebeliğin altıncı haftasında başlar ve ilk üç ayın sonuna kadar sürer. Bazı kadınlarda ise bulantı şikayeti hamilelik boyunca görülür. Hamilelikte mide bulantısını azaltan yiyecekler, bulantı ve kusma şikayetlerini hafifletip, gebelik sürecinin daha mutlu geçmesine yardımcı olabilirler.

Hamilelikte mide bulantısını azaltan yiyeceklerden ilki zencefildir. Eğer zencefili doğal formunda bulunduran ürünler bulabiliyorsanız, bu ürünler mide bulantısı ve kusma şikayetlerini giderebilir. 2009 yılında yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre kapsül formunda günde 1000 miligram zencefil alınması hamilelikte mide bulantısını ve kusmayı azaltmaktadır.

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, bulantıyı azaltmak için zencefil kullanmadan önce doktorunuza danışmayı önermektedir. Eğer doktor izin verirse anne adayı taze zencefil kökünden çay yapabilir veya fırın tariflerine katabilir. Zencefil aromalı ürünler tercih edilecekse, içinde gerçek zencefil olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bazen hamilelikte mide bulantısı o kadar şiddetli olur ki anne adayı sıvı içmeyi bile düşünemez. Ancak vücudun yeterince su alamaması bulantıyı sadece daha kötüleştirecektir. Buna karşı biraz susuzluğu körüklemesi için tuzlu atıştırmalıklar tüketilebilir. Çubuk krakerler, tuzlu krakerler bunun için idealdir. Ayrıca bu ürünlerin karbonhidrat içeriği mideyi de biraz yatıştırmaya yardımcı olur.

Sonrasında kişinin bolca su içmesi ya da su içeriği yüksek kavun, üzüm, kereviz, armut gibi gıdaları tüketmesi önerilir. Tuzlu ürünlerin çok tüketimi vücudun su tutmasına yol açabilir ve hamilelikte vücut zaten su tutmaya ve şişmeye meyillidir. Dolayısıyla bu gıdaların kararında tüketimi iyi olacaktır. Tuz bir yandan da kusmayla kaybedilmiş mineralleri vücuda kazandırır.

Hamilelikte mide bulantısını azaltan yiyecekler arasında kompleks karbonhidratlar da vardır. Mide bulantısı genellikle sabah görülür çünkü bu saatlerde midede çok fazla gıda olmaz. Bunu önlemek için yatmadan önce son bir öğün olarak kompleks karbonhidratlar tüketilebilir. Bunların arasında yulaf ezmesi ve tam tahıllı gıdalar bulunur. Kompleks karbonhidratlar yavaş sindirilirler dolayısıyla aç ve bulantı şikayetiyle uyanma riskiniz azalır. Süt ürünleri de doğal anti asit etkisine sahip olduklarından midedeki asitleri nötralize edip bulantı hissini azaltabilirler.

Hemen Sağlık