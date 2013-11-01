Gebelikte parasetamol kullanımına dikkat

Norveç'de yapılan araştırma, gebeyken uzun süre etken maddesi parasetamol olan ilaçları kullanan kadınların çocuklarında, 3 yaşından itibaren kas ve dil becerilerinde sorunların ortaya çıkma riskinin arttığını gösterdi.



Bilim adamları 3 bin kız ve erkek kardeşin gelişimini inceledi. Genetik ve çevresel faktörler, gebeyken ilaç, alkol ve sigara kullanımı, geçirilen enfeksiyonlar gibi etkenler de göz önüne alındı.



Gebeyken 28 günden fazla parasetamol alan kadınların çocuklarında 3 yaşından itibaren kas ve iletişim becerilerinde sorunlara daha sık rastlandı. Ayrıca bu çocuklarda davranış sorunları da görüldü.



İstenmeyen bu etkilere, parasetamolü 28 günden az ancak doktora danışmadan kullananlarda da rastlandı.



İbuprofen etken maddesinin bebeğin gelişimine etkisi bulunmadı.



Oslo Üniversitesi'nden Hedvig Nordeng, sonuçları "Journal of Epidemiology" dergisinde yayımlanan araştırmanın gebelikte uzun süre parasetamol kullanmanın bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini gösterdiğini ancak kısa süreli kullanımın zararının bulunmadığını vurguladı.