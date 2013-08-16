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16.08.2013 - 16:28 |

Gebelikte seyahat ederken dikkat edilmesi gerekenler

KadıköyŞİfa Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Birgül Karakoç hamilelikte seyahat ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veriyor:

Gebelikte seyahat ederken dikkat edilmesi gerekenler
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Gebelikte seyahat için ideal zaman 2. üç aydır. Çünkü ilk 3 ayda aşerme, bulantı, kusma gibi problemler ve son 3 ayda da büyüyen karın ve gebelikten dolay çabuk yorulma yolculuğu zorlaştırabilir. Ancak özellikle uzun süren yolculuklarda dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır.

Mutlaka emniyet kemeri kullanılmalıdır.

Air bagler açık olmalıdır.

Otobüs yolculukları hamileler için en az önerilen yolculuk biçimidir. Gerek hareket kısıtlılığı, gerekse molaların seyrek olması nedeniyle eğer başka seçenek varsa uzun otobüs yolculuğu tercih edilmemelidir. Yapıldığı takdirde otobüs hareket ederken oturulmalıdır. Tuvalet kullanılacaksa mutlaka kenarlardan tutarak gidilmelidir.

Tren yolculukları hareket imkanının daha fazla olması nedeniyle otobüse tercih edilmelidir. Ama tuvaletler küçük olduğundan mutlaka dikkatli olunmalıdır.

Tren, araba veya otobüsle seyahatlaerde sürenin 5 - 6 saatten çok olmaması iyi olacaktır.

Özellikle uzun süren yolculuklarda uzun süre hareketsiz kalmak hamileler için risklidir. Tüm yolculuklarda bu konuya özen göstermek gerekir. Hamileliğin seyrinde başka özel bir sorun yoksa bu konuda önlem alarak yolculuk yapmakda herhangi bir sakınca yoktur.

Gebelik kanın pıhtılaşma eğiliminin belirgin olarak artmasına neden olur. Uzun süre bacakların aşağı sarkık durumda ve hareketsiz kalması kanın damar içinde pıhtılaşmasına neden olabilir. Özellikle bacak damarlarından kaynaklanan bir pıhtının akciğere geçerek ‘Akciğer Embolisi’ ne neden olabilmesi söz konusudur. Bu durum çok acil ve hayati tehlike doğuran bir tablodur.

Otomobille yapılan yolculuklarda sık mola vermek, molalarda önce bir süre dolaşarak baldır ve uyluk kaslarının çalışmasını sağlamak, ardından da bacaklarınızı yükseğe kaldırarak dinlenmek uygun olacaktır.

Uçak yolculuğu gebeler için güvenlidir. Kabin basıncında önemli değişiklik olmadığı sürece bebek için ekstra bir risk taşımaz. Buna karşın havayolu şirketleri kendilerini güvenceye almak için belli bir gebelik haftasından sonra doktor raporu talep eder. Buna karşın kıtalararası uzun uçuşlarda sık sık uçak içinde yürümek uygun olacaktır.

Kıtalararası seyahat yapılacağında mutlaka doktora danışılması gerekir. Ayrıca yapılan aşıların bulunduğu bir sağlık kartının gebenin yanında bulundurması faydalıdır.

Gebelikte seyahat için öneriler:

Rahat giyisiler ve ayakkabılar giyilmelidir.

Uygun, rahat bir seyahat yastığı bulundurulmalıdır.

Tuvalet ihtiyacı mutlaka giderilmelidir.

Atıştırmalık yiyecek bulundurulmalıdır.

Emniyet kemeri takılmalı ve tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

YÜZMEK VE GÜNEŞLENMEK

Yüzmek gebelik süresince yapılabilecek en ideal sporlardandır. Ancak atlamalar, havuzlardaki kaydıraklar, su oyunları, dalmak önerilmez. Özellikle ileri gebelik haftalarında suya atlamak yerinde havuz merdiveninden ya da sahilden girmekte fayda vardır. Havuzlarda kullanılan kimyasallar gebelikte ekstra bir sakınca oluşturmaz. Temiz olduğundan emin olunan deniz veya havuzda yüzmek gebelik sırasında yapabilecek en ideal spordur. Ancak sırtüstü ya da kurbağalama stilinde yüzmek ve çok zorlanmamak önemlidir.

Güneşlenmek konusunda ise biraz daha dikkatli olmakta fayda vardır. Gebelik olsa da olmasa da güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğle saatlerinde güneşlenmek çok sağlıklı bir davranış değildir. Hamilelerin bu nedenle güneşlenmek konusunda çok daha hassas davranmaları önerilir. Kısmen gölgede oturmak daha doğru kabul edilse de akşamüzeri saatlerinde güneşlenilebilir. Mutlaka bol sıvı alınmalı, 30 SPFve daha yüksek bir güneş kremi kullanılmalı ve mutlaka şapka takılmalıdır.

Gebelikte solaryum zararlı mıdır?

Solayumun bebeğe ve gebeliğe zararı olduğunu gösteren bir çalışma mevcut değil. Sauna veya solaryum gibi vücut ısısını yükselten etkenler bebekte omurga problemlerine neden olabilmektedir. Bazı çalışmalar ultraviole ışıkları ile folik asit eksiliği arasında bir bağlantı göstermişlerdir. Ayrıca gebelikte cilt yanmaya ve lekelenmeye meyillidir.

Otobronzanlar tehlikeli midir?

Gebelikte iyi bir opsiyon olabilir. Fakat içeriğinde dihidroaseton mevcuttur ve deriden emilen bir maddedir. Gösterilmiş bir zararı yok, fakat ilk 3 ayda kullanmamak daha doğru olacaktır.

Gebelikte saunaye girmek sağlıklı mıdır?

Gebeliğin ilk 3 ayında vücut ısısının çok yükselmesi bebekte sakatlıklara yol açabilir. Bu nedenle gebelik boyunca çok ısıtılmış sauna önerilmez.

Hamilelikte sac bakımı yapılabilir mi?

Gebelik sırasında saç boyatmanın riskli olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamamaktadır. Ancak güvenilir olduğu da kanıtlanmış değildir. Saça yapılan uygulamalarda kullanılan maddelerin çok az bir kısmı deriden emilmektedir. Bu kadar küçük bir miktar bebekte problem yaratmayacaktır. Fakat yinde tüm bu bilgiler rağmen gebeliğin ilk 3 ayında saç boyatılmasına izin verilmez.

Bitkisel kökenli boyaların kullanılmasında fayda var.

Boyayı iyi havalanan bir mekanda yaparak havaya karışan kimyasallara daha az maruz kalmak doğru olacaktır.

Kına son derece güvenli bir boyadır.

Kimyasalların gereğinden fazla saçta - kafada kalmaması sağlanmalıdır.

İşlem sonrası saçların çok iyi durulanması gerekir.

Bu tür işlemler yapıldığında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Alerji açısından önce küçük bir deneme yapılması doğru olacaktır.

Kaşlar ve kirpikler boyanmamalıdır.

Süt verirken de saçlar boyanabilir.

Gebelik sırasında kişinin kendini iyi hissetmesi önemlidir. Bu nedenle öz bakımını kişi yapabilir.

Epilasyonun zararı var mıdır?

Gebelik boyunca hormonal değişiklikten dolayı tüylenmede artış olacaktır. Gebelikte iğneli - elektirkle yapılan epilasyon yapılmaz, çünkü amnion sıvısı elektrik akımını iletir. Isıyla yapılan epilasyonun gösterilmniş bir zararı yok. Lazer epilasyon konusunda bir bilgi birikimi olmadığından gebelikte önerilmez. Bu tür epilasyonlar yapılacaksa bile son 3 ayda meme uçlarına yapılmamlıdır.

Hamilelikte ağda yapılabilir mi?

Gebelikte cilt çok hassaslaştığından ağda yanma, tahriş yapabilir. Öncesinde ve sonrasında mutlaka antiseptik solüsyonla temizlenmelidir.

Tüy dökücü krem ve depilatörler kullanılabilir mi?

İçerdiği barium sülfat ve kalsiyum thioglycolatın gösterilmiş bir zararı yok. Fakat kullanmadan önce test dozu uygulamak ve alerji yapıp yapmadığını kontrol etmekte fayda var. Ayrıca koku nedeniyle mutlaka iyi havalanan bir mekanda uygulanmalıdır.

Gebelikte tıraş sağlık mıdır?

Gebelikte yapması kolay değildir. Fakat bu işi eş yapabilir ve böylece aradaki bağlar dahada güçlenebilir. Günlük içinde E vitamini bulunan iyi bir nemlendirici kullanılması kılların büyüme hızını azaltabilir.

Gebelikte makyaj yapılabilir mi?

Gebelikte kaliteli malzemelerle, hafif makyaj yapılabilir. Özellikle içeriğimnde yüksek dozda A vitamini içeren kremler önerilmez.

Çok ağır parfümler yerine daha hafif vücut spreyleri kullanmak gebelikte kişiyi rahatlatır.

Manikür ve pedikürün riskleri var mıdır?

Manikür ve pedikür gebelikte yapılabilir. Fakat dikkatli olunmalı, işi bilen birilerinin yapması gerekir. Özellikle enfeksiyon riskinden dolayı kişinin kendi aletlerini kullanması ve bu aletlerin temiz - steril tutulması önemlidir. İşlem sonrası mutlaka bir dezenfektan kullanılmalıdır.

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