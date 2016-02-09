Gebelikte viral enfeksiyonlar

Sabırsızlıkla 9 ay boyunca beklediğimiz bebeğimizi annelik iç güdüsü ile onu ilk hissettiğimiz andan itibaren korumak isteriz.Elimizden gelen herşeyi de yapıyoruzdur aslında.Bunun için öncelikle hasta olmamayı isteriz.Gebelik döneminde geçirilen her enfeksiyon bebeğimize zarar vermez.Ancak bazı enfeksiyonlar vardır ki bebeğimize zarar verebilir.Yapmamız gereken kendimizi viral enfeksiyonlara karşı korumaktır.Bu enfeksiyonlar var olan ya da sonradan kazanılmış enfeksiyonlar olabilir.



Bebekler anne karnında içerisinde bulundukları sıvı sayesinde enfeksiyon ve bazı zararlı dış etkenlere karşı koruma altındadırlar.Ancak anne gebelik sırasında bir viral enfeksiyon geçiriyorsa bebeği bu enfeksiyondan koruyamayabiliriz.Çünkü bu viral enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalar bebeğin eşinden bebeğe geçebilmektedir.Gebelikte karşımıza çıkacak tehlikeli enfeksiyonlar;



***HEPATİT B

***KIZAMIKÇIK(RUBELLA)

***TOXOPLAZMOZİS

***HERPES SİMPLEX

***SU ÇİÇEĞİ

***ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ VE AKUT SİSTİT

***VAJİNAL CANDİDİAZİS(MANTAR)

***BAKTERİYAL VAJİNOZİS

***GENİTAL SİĞİLLER (HPV)

***KLAMİDYA



Anne karnında enfeksiyon geçiren bebeğe ultrason bulguları ile tanı koyamayabiliriz.Gebelikte annede gözlemlenen genel belirtiler ateş ve döküntülü hastalıktır.Böyle bir durumda direk bir uzmana danışılmalıdır.Viral enfeksiyon geçiren annelerin bebeklerinde doğum sonrası muayenelerinde ;düşük doğum ağırlığı,karaciğer ve dalak büyüklüğü,ciltte döküntü,sarılık,kansızlık,bebeğin kafasının normalden küçük olması,beyin ve sinir sistemi bozuklukları ve buna bağlı havale geçirme,sarılık,görme bozukluğu bulgularına rastlanır.



Viral enfeksiyonlar genellikle cinsel yolla ya da kan yoluyla bulaşan hastalıklardır.Gebe ya da gebe kalmak isteyen anne adayımız mutlaka tarama testlerinden geçmelidir.Gebelikte bulaşan viral enfeksiyonlar bebek kayıpları ve anomalili bebek doğumu ile sonuçlanabilir.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Perinatolog

Prof. Dr. SevtapHamdemir Kılıç

