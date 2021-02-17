Gece Terörü (Uyku Terörü) Hastalığı Nedir? Uykuda Gece Terörü Belirtileri Nelerdir?

Gece terörü olarak adlandırılan korku dolu rüyalar görülmesi sık rastlanması durumlarında belli noktalar dikkat edilmelidir. Gece terörlerinde gergin bir zihin durumu oluşmaktadır. Bu durumun engellenmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Gece Terörü (Uyku Terörü) Hastalığı Nedir?

Geceleri oluşabilen ve derin uyku süresi içinde beklenmedik ani uyanmalarla sonlanmaktadır. Gece terörü hastalığında korku dolu rüyalar görülmesi ve bilinçaltında yer alan korkuların görülmesi olarak belirtilebilir. Gece uykularında bu durumların yaşanması yatmadan önce yemek yenilmesi ya da stres dönemlerinde rastlanmaktadır.

Gece terörü olarak bilinen uyku terörü durumlarında uyku düzenini düzeltmek ve alışkanlıkları bu durum için daha dikkatli olarak seçilmelidir. Sık olarak rastlanması, bu durumun bir rahatsızlık ya da hastalık şekline değiştiğini göstermektedir.

Uyku düzeninin verimli süreler olarak bilinen gece uykularına uyarlanması ve uyku öncesinde yiyecek tüketimi yapılmaması gerekmektedir. Gece görülen bu gergin rüyaların görülmemesi için daha sakinleştirici içecek ve yiyecekler tüketilebilir.

Çok rastlanmakta olan gece terörü durumları için öncelikli olarak yeme ve içme alışkanlıklarına dikkat edilmelidir. Çünkü vücut uyku sırasında sindirimi daha yavaş yapaktadır ve bu yiyecekler rahatsız edecektir. Dikkat edilmesi ve daha rahatlatıcı bitki çayları yatmadan önce tüketilebilir.

Uykuda Gece Terörü Belirtileri Nelerdir?

Uyku sırasında kötü olarak adlandırılabilecek rüyaların görülmesi ve hareket edememek, uyanamamak gibi durumların oluştuğu rahatsızlıktır. Uyku terörünün en etkin olarak görüldüğü sıralar sabaha karşı 3 ile 5 arasıdır. Bu rüyaların genel olarak vücudun rahat bir şekilde davranamaması sonrasında oluşumunu göstermektedir.

Uykunun en derin noktalarında gece terörü olarak rüyalar içinde kan, şiddet, yılan gibi korku uyandıran simgeler görülmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Genel olarak bireye korku uyandıran durumlar, rüya içinde görülmektedir.

Rüya sırasında hareketsiz kalmak ve uyanamamak durumlarında uyanmayı beklemek tek çözümdür. Bu durumların tekrarlanmaması için daha dikkatli bir uyku düzeni seçilmeli ve yeme alışkanlıklarına düzenleme getirilmelidir. Daha sonrasında tekrarlama durumlarında sakinleştiren bitki çayları kullanılabilir.

Gece Terörü Nasıl Engellenebilir?

Uyku sırasında görülen bu durumları engellemek için hem zihin hem de beden daha rahat bir konuma getirilmelidir. Bunun sağlanması için stres altında olmamak ve vücudu rahatsız edecek ürünlerin tüketilmemesi gerekmektedir.

Stres altında olmamak, psikolojik olarak daha rahat olmak.

Uyku öncesinde yeme alışkanlıklarının bırakılması ve ağır yemeklerin uyku öncesi tüketilmemesi.

Uyku öncesinde daha rahat uyumak için sakinleştirici bitki çayları tüketilebilir.

Uyku Terörü Neden Olmaktadır?

Kişiden kişiye farklılık göstermekte olan rüyalar ve buna neden olan sebeplerde farklılık göstermektedir. Genel sebepleri arasında uyku öncesinde yeme alışkanlıklarının olması ve stres altında ya da kafaya takılan durumlar gösterilebilir.

Uyku terörü oluşumları sık olarak oluşmakta ise bu durum genel manada bir hastalık kabul edilebilir. Bu gibi durumların gözlemlenmesinden sonra bir doktor desteği almak önemli bir adım olacaktır.





