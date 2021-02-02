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02.02.2021 - 12:46 | | DHA

Geçici dövme çocuklara zarar veriyor!

Kozmetik alerjisinin günümüzde çocuklarda da sıkça görülmeye başlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu "Günümüzde küçük yaşlarda saç boyaları ve geçici kına dövmeleri yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile çocuklarda kozmetik alerjenlerine maruziyet sonrası gözlenen alerjik bulgularda artış görülüyor" dedi.

Geçici dövme çocuklara zarar veriyor!
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Kozmetik ürünlerin yaygın kullanım alanları olduğunu belirten Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Kozmetik ürünler vücudumuzu temizlemek, görünümünü güzelleştirmek ve koku vermek amacıyla, insan vücudunda başta deri olmak üzere saçlara, dişlere, müköz membalara uygulanan, tedavi edici etkisi olmayan ürünler olarak belirtilmektedir. Kişisel bakım ürünleri (nemlendiriciler, temizlenme kremleri vs.), saç kozmetikleri, tırnak kozmetikleri, deodorantlar, parfümler, renkli makyaj ürünleri yaygın olarak kullanılan kozmetik ürünleridir diye konuştu. 

5000'e yakın alerjen bulunuyor 

Kozmetik ürünlerinin kullanımın yaygınlaşmasına bağlı olarak alerjik reaksiyonların görülme sıklığının giderek arttığını ifade eden Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti:

Ancak kişilerin hafif alerjik veya irritan reaksiyonlarda doktora gitmeyip, ürün kullanmayı bırakmaları nedeniyle görülme sıklığı daha düşük olarak bildiriliyor. Bugün için bilinen 5000e yakın alerjen bulunmakla birlikte alerjen sayısı gün geçtikçe artıyor. Parafenilendiamin, formaldehid, lanolin ve türevleri, gliseril tioglikat ve propilen glikol başlıca gözlenen alerjenlerdir. Günümüzde küçük yaşlarda saç boyaları ve geçici kına dövmeleri yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile çocuklarda kozmetik alerjenlerine maruziyet sonrası gözlenen alerjik bulgularda artış görülüyor.

En güçlü alerjen parafenilendiamin 

Özellikle parafenilendiamine dikkat çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, uyarılarını şu şekilde sürdürdü:

Parafenilendiamin mavi-siyah bir anilin boyasıdır. En yaygın kullanım alanlarından birisi saç boyalarıdır. Tekstil ve kürk boyaları, yün boyaları, koyu renkli kozmetikler, geçici hint kınası dövmeleri, fotoğraf banyoları ile fotokopi ve baskı mürekkeplerinde kullanılır.

Saç boyalarında boyanın ve geçici dövmelerde ise kınanın cilt tarafından emilimini hızlandırmak ve siyah renk oluşumunu sağlamak için sıklıkla tercih edilen parafenilendiamin güçlü bir alerjendir. Alerjik ve irrittan kontak dermatit başta olmak üzere çeşitli alerjik cilt reaksiyonlarına neden oluyor.

Son yıllarda daha erken yaşlarda saç boyası ve geçici kına dövmelerinin kullanımı yaygınlaştığı için zararsız ve geçici olarak düşünülen bu uygulamaların alerjik yan etkileri çocuklarda da gözlenmeye başlandı. Bu nedenle bu uygulamaların potansiyel sonuçları hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve masum bir uygulama olmadığının vurgulanması gerekiyor.

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