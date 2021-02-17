Geçmeyen İshal Neden Olur? Sürekli İshal Olmak Neyin Belirtisidir?

Geçmeyen ishal olmasının birçok etkili nedeni olabilir.

Geçmeyen İshal Neden Olur?

İshal mideyle alakalı yaşanan bir sağlık sorunudur. Bağırsak enfeksiyonu olarak bilinen ishal, günümüzde yaşanılan sağlık sorunlardan bir tanesidir. İshal sorunun uzun sürmesi insanları çok etkileyerek, yaşam kalitesini düşürür. İshal sorunu insanlar tarafından çok büyütülen bir sorun olmasa da, ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. İshal dışkının sıvı halde çıkması durumudur. Kalın bağırsakta fazla su bulunmaması durumunda, ishal durumu ortaya çıkıyor.

İshal bazı insanlarda uzun bazı insanlarda kısa sürebiliyor. İshale sebep olan durumlar detaylı olarak incelenerek, gerekli tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Uzun süren bir ishal durumu bulunuyorsa, mutlaka bir hekime muayene olarak gerekli testlerin yapılması çok önemlidir. Önemsememek ve kendi kendine geçeceğini düşünmek hastalığı daha fazla ilerletecektir. İshalin uzun sürmesi durumlarında, kişi büyük sorunlar yaşayabilir.

İshal durumları normalde en fazla 2-3 gün süre bir sorundur. Fakat bu sürenin uzaması, insan sağlığı için kötü bir durumdur. Herhangi bir tedavi uygulanmadan kendi kendine geçmesi beklenir. Fakat uzun süren ve geçmeyen ishaller için mutlaka sağlık kuruluşlarına gidilmelidir.

Sürekli İshal Olmak Neyin Belirtisidir?

Sürekli ishal olmak bazı hastalıkların habercisi olabilir. Uzun süren bir ishal durumu bulunuyorsa, gerekli şikayetlerle sağlık kuruluşlarında muayene olmak gerekir. Sürekli olarak ishal olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı konular bulunur. Özellikle fazla su tüketimi ishal olan kişiler için çok önemlidir. Kaybettiği suyu almak için ve daha çabuk iyileşmek için su tüketimi önemlidir. İshal olan kişilerde bazı belirtiler görülür. Bu belirtiler şu şekildedir;

Sulu dışkı

Dışkıda koyu kırmızı kan

Mukus görülmesi

Karın ağrıları

Karında şişlik

Yüksek ateş

Mide bulantıları

Sürekli tuvalet ihtiyacı

Dışkıyı tutamamak

Sürekli ishal durumları herhangi bir hastalığın belirtisi olabilir. Yapılacak olan testlerle bu hastalıklar tespit edilerek tedavi yöntemleri uygulanır. Tedavi yöntemleri hastalığa bağlı olarak değişebilir. Tedavi süreçleri hastalığın evresi veya türü için çok önemlidir. İshal olan kişiler çok fazla su kaybettiği için, gün içinde fazla su tüketmesi bu sağlık sorunu için çok önemlidir. İshalin birçok nedeni olabilir. İshale neden olan durumlar şöyledir;