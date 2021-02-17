Geğirme Nedir, Neden Olur? Fizyolojik Olarak Geğirme Sebepleri Nelerdir?

Geğirme bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Çeşitli faktörlere bağlı olarak geğirme ortaya çıkabilir. Geğirme şikayeti yaşayanlar iç hastalıkları doktoruna görünmesi gerekmektedir. Geğirmenin nedenleri bu şekilde araştırılır.

Geğirme Nedir?

Geğirme midede aşırı bir şekilde gazın birikmesi ve bunun sonucunda midede biriken gazın dışarı atılması ile bilinen bir durumdur. Bu duruma geğirme denilmektedir. Geğirme şikayeti olanlar geğirme neden olur şeklinde sorulara cevap ararlar. Geğirme midede hava birikmesi sonucu ile de yine oluşur. Vücudun göstermiş olduğu bir reaksiyondur. Midede birikmiş olan gaz yemek borusuna doğru yönelmesi ile birlikte fazla olan gaz ağız yolu ile dışarı atılır. Bu durumda da geğirme gerçekleşir. Gün içerisinde nadir olabildiği gibi sürekli olarak geğirme şikayetleri de oluşabilir.

Geğirme Neden Olur?

1) Hava Yutmak

Hava yutmak sürekli olarak geğirmeye sebep olur. Hava yutmak midede hava birikmesine sebep olur. Bundan dolayı fazla biriken hava ağız yolu ile dışarı atılmak istenir. Yemek borusuna kadar gelen hava ağız yolu ile dışarı atılır ve geğirme gerçekleşir.

2) Düzensiz Beslenme

Düzensiz beslenme alışkanlığı yine geğirmenin en büyük sebepleri arasındadır. Sağlıklı beslenmeyen kişiler de bundan dolayı sıklıkla geğirme problemleri ortaya çıkar. Özellikle sağlıksız olan işlenmiş gıdaların tüketilmesi midede aşırı şekilde gaza sebep olur. Bundan dolayı da geğirme olur.

3) Hassas Bağırsak Sendromu

Geğirmenin bir diğer sebebi de hassas bağırsak sendromu hastalığıdır. Bu hastalıkta bağırsak işlevini tam yapamaz bundan dolayı bağırsaklarda ve midede aşırı şekilde gaz birikmesi oluşur. Bunun yanında da ishal ve kabızlık da ortaya çıkabilir.

Fizyolojik Olarak Geğirme Sebepleri Nelerdir?

1) Reflü

Reflü bir mide hastalığıdır. Midede pek çok olumsuz faktörü ortaya çıkarır. Bundan dolayı reflü ile birlikte geğirme de ortaya çıkar. Fizyolojik olarak geğirme sebepleri arasında yer alır.

2) Şişkinlik

Fizyolojik olarak şişkinlik de yine belirti olarak geğirmeye neden olur. Şişkinlik sonucunda midede aşırı gaz ve hava vardır. Bunun sonucunda kişide sürekli olarak geğirme meydana gelir. Şişkinlik başlıca sebepler arasındadır.