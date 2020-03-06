Gelin makyajınızda bunlara mutlaka dikkat edin!

Mutlaka test edin

Her zaman kullanmak istediğiniz saç ve makyajı önceden test edin. Bu şekilde, sonuçtan memnun değilseniz, birkaç dokunuş ile zaman sıkıntısı olmadan müdahale edebilirsiniz. Düğün günü zaten stresli olacağınız için bir de saç ve makyajınız ile uğraşmak istemezsiniz.

Gelinlik ile makyaj yaptırmayın

Risk almamak için gelinlik yerine bir sabahlık ile makyaj masasına oturun. Böylece makyaj ürünlerinizden dökülebilecek toz ve likit maddeler, gelinliğinize zarar veremeyecek.

İşe saçınız ile başlayın

Düğün gününüzde işe saçınızla mı yoksa makyajınız ile mi başlamalısınız? Cevap: Saçlarınız! Bir düşünün; titizlik ile yapılan makyajınızın saç spreyi ile mahvolmasını ister misiniz? Bundan kaçınmak için önce saçınızı yapın, ardından makyaj uygulamasına geçmeden önce yüzünüzü temizleyin.

Uzun ömürlü ürünleri tercih edin

Makyajın uzun bir törene ya da duygusal anlarda size eşlik edecek bir iki gözyaşı damlasına dayanamayabilir... Bu neden ile waterproof yani suya dayanıklı ve uzun süre kalıcılığa sahip ürünleri tercih etmeniz oldukça önemli!

Trendler, düğün gününüz için uygun olmayabilir

Saçınıza veya makyajınıza trend bir dokunuş katmak isteyebilirsiniz. Ancak bu abarttığınızda karmaşık bir görüntü elde etmenize neden olabilir. Üstelik trendler üzerinde ilerlemek; sizi birkaç sene sonra demode bırakacak! Düğün fotoğraflarınıza bakarken pişmanlık duymamak için işleri biraz klasik tutmayı deneyin.

Gerçekten özel ve farklı bir şey yapmanız gerektiğini varsayarsak, düğün gününde hiç olmadığı kadar fazla makyaj giymek çok yaygındır. Gerçekte, tamamen yeni biri değil, kendinizin en iyi versiyonu gibi görünmelisiniz

Gerçekten özel ve farklı bir şey yapmanız gerektiğini düşünüp, düğün gününde hiç olmadığı kadar fazla makyaj yapmak oldukça yaygındır. Ancak, tamamen yeni ya da başka biri gibi değil, kendinizin en iyi versiyonu gibi görünmelisiniz!