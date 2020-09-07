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07.09.2020 - 02:48 |

Gelincik Otunun Faydaları Nelerdir? Gelincik Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Gelincik otu çok uzun yıllardır şifa niyeti ile kullanılan bitkilerden biridir. Pek çok sıkıntıya karşı iyi geldiği bilinmektedir. Yazımızda gelincik otunun faydaları ve nerelerde kullanıldığı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Gelincik Otunun Faydaları Nelerdir? Gelincik Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Gelincik otunun bilimsel adı Papaver Rhoeas'tır. Genellikle Mayıs ve Haziran aylarında bu bitkileri kırlarda görmek mümkündür. Gelincik halk dilinde ateş otu olarak da bilinmektedir.

Gelincik Otunun Faydaları Nelerdir?

Gelincik bitkisinin tohumlarında morfin ve kodein isimli opiat alkoloitler bulunmaktadır. Bu bitkinin çiçekleri kurutulduğu zaman içerisindeki bileşenler daha etkili olur ve bunun yanında güçlü bir antioksidan özelliği de gösterir. Gelincik bitkisinin birçok faydası arasında cilde ve saç sağlığına iyi gelmesi vardır. Bunun yanında bağışıklığı koruyucu etkisi, kadın doğurganlığına faydası ve kalp hastalıklarına olumlu etkileri vardır.

Gelincik Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Ağrı Kesici Faydaları

Gelincik bitkisinin en önemli etkisi ağrı kesici özelliğinin olmasıdır. İçerisinde morfin bulunur. Morfin oldukça güçlü ağrı kesicilerden biridir. Gelincik otunun tohumları tüketildiği zaman ya da çayı içildiğinde ağrılara iyi geldiği bilinmektedir. İyileşmeyi de hızlandırdığı bilinmektedir.

Cilt Sağlığı İçin Faydaları

Gelincik bitkisinde güçlü antioksidanların yanı sıra linoleik asit de bulunmaktadır. Bu maddeler cilt sağlığı açısından oldukça önemli maddelerdir. Gelincik bitkisinin tohumlarından elde edilen süt cildi nemlendirmek amacı ile kullanılmaktadır. Cilt nemlendiricisi olarak kullanıldığı zaman cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olmaktadır. Gelincik bitkisinin tohumlarından elde edilen süt içerisine bir iki damla limon suyu eklendiği zaman egzama ve çeşitli kaşınma problemlerine iyi geldiği bilinmektedir.

Stres ve Kaygı İçin Faydaları

Günlük hayatımızda pek çok insan stres ve kaygı problemleri yaşamaktadır. Stres, uykusuzluk, yorgunluk, kaygı gibi sorunlara gelincik bitkisinden elde edilen çay iyi gelmektedir. Bu bitki vücudun rahatlayarak sakinleşmesine yardımcı olmaktadır.

Saç İçin Faydaları

Gelincik bitkisi içerisinde doymamış yağ asitleri, çinko, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller bulunmaktadır. Bu yararlı mineraller saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesine aynı zamanda da sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Saçlarda kepek problemleri görülüyorsa yapraklarının kaynatılıp suyunun saça sürülmesi kepek problemlerine iyi gelecektir.

Bağışıklık İçin Faydaları

Yapılan araştırmalara göre vücudun bağışıklığının korunması için yeterli miktarda çinko alınması çok önemlidir. Gelincik bitkisinin tohumlarında yüksek miktarlarda çinko bulunmaktadır. Çinko vücuttaki beyaz kan hücrelerinin oluşması için çok önemlidir. Bu kan hücreleri oluşturulur ve vücuda yabancı maddelerin girilmesi engellenmiş olur.

Kalp İçin Faydaları

Gelincik bitkisinde yüksek oranda demir bulunur. Demir kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için oldukça önemlidir. Vücuda giren demir oranını artırdığınız zaman vücudun kırmızı kan oranını artırmış olursunuz. Bunun sonucunda da vücudun dolaşım sistemi iyileşir ve organlara taşınan oksijen miktarları da artar. Böylece vücutta meydana gelebilecek halsizlik, yorgunluk, kansızlık gibi sorunların da önüne geçilmiş olur.

Kemik İçin Faydaları

Kemik erimesi özellikle kadınlar açısından oldukça önemli bir sağlık problemidir. Belirli bir yaştan sonra kadınlarda kemik erimeleri görülebilmektedir. Gelincik bitkisi kemik erimesi problemlerinin önüne geçer ve eğer hali hazırda böyle bir probleminiz varsa tedavisine yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki kemikle alakalı başka hastalıklarında önlenmesi için oldukça önemli bir bitkidir.

 

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