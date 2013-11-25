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25.11.2013 - 10:29 |

Genç anne sayısı azalıyor

Türkiye'de 15 yaş altında gerçekleşen doğum sayısı son 10 yılda yaklaşık yüzde 84 azaldı.

Genç anne sayısı azalıyor
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Türkiye'de 15 yaş altında gerçekleşen doğum sayısı son 10 yılda yaklaşık yüzde 84 azaldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2003-2012 dönemini kapsayan 10 yılda Türkiye'de 12 milyon 543 bin 990 doğum gerçekleşti.

Annenin yaş grubuna göre doğumlar incelendiğinde, Türkiye'de genç yaşta anne olma sayısında yıllar itibarıyla önemli oranlarda azalma yaşandığı görüldü.

Buna göre 2003 yılına göre kıyaslandığı zaman 2012 yılında 15 yaş altında anne olanların sayısı yüzde 84, 15-17 yaş arasında anne olan kadınların sayısı yüzde 42, 18-19 yaş arasında anne olan kadınların sayısı yüzde 20, 20-24 yaş arasında anne olan kadınların sayısı da yüzde 16 azaldı.

Buna karşılık 25-29 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısında yüzde 14, 30-34 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısında yüzde 48,5, 35-39 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısında yüzde 34 artış oldu.

2003 yılında 2 bin 348 olan 15 yaş altı kadınlarda anne olma sayısı, 2004 yılında bin 940, 2005 yılında bin 715, 2006 yılında bin 635, 2007 yılında bin 415, 2008 yılında bin 188, 2009 yılında 822, 2010 yılında 533, 2011 yılında 385, 2012 yılında da 377 olarak tespit edildi.

15-17 yaş arası kadınlarda 2003 yılında 37 bin 840 olan doğum sayısı, 2004 yılında 35 bin 500'e, 2005 yılında 34 bin 908'e, 2006 yılında 34 bin 162'ye, 2007 yılında 33 bin 744'e, 2008 yılında 33 bin 541'e, 2009 yılında 31 bin 248'e, 2010 yılında 28 bin 901'e, 2011 yılında 25 bin 292'ye, 2012 yılında da 21 bin 992'ye geriledi.

18-19 yaş arası kadınlarda ise 2003 yılında 86 bin 159 olarak belirlenen doğum sayısı, 2004 yılında 88 bin 334, 2005 yılında 88 bin 567, 2006 yılında 87 bin 410, 2007 yılında 86 bin 218, 2008 yılında 85 bin 218, 2009 yılında 79 bin 257, 2010 yılında 72 bin 319, 2011 ylında 69 bin 988, 2012 yılında da 69 bin 122 olarak belirlendi.

İleri yaşta anne olanlar da azaldı

Küçük yaşta doğum yapma sayısındaki azalmanın yanı sıra ileri yaşta doğum yapma sayısında da azalma görüldüğü dikkati çekti.

2003 yılına göre kıyaslandığı zaman 2012 yılında 50 yaşın üzerinde doğum yapan kadın sayısı yaklaşık yüzde 77, 45-49 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısı yüzde 49, 40-44 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısı da yüzde 8 düştü.

2003 yılında 50 yaşın üzerinde kadınlarda doğum sayısı bin 722 iken, 2004 yılında bin 583, 2005 yılında bin 400, 2006 yılında bin 368, 2007 yılında bin 135, 2008 yılında 881, 2009 yılında 699, 2010 yılında 611, 2011 yılında 411, 2012 yılında da 395 kadın ileri yaşta doğum yaptı.

45-49 yaş arası kadınlarda doğum sayısı da 2003 yılında 6 bin 600, 2004 yılında 6 bin 5, 2005 yılında 5 bin 541, 2006 yılında 4 bin 628, 2007 yılında 4 bin 312, 2008 4 bin 70, 2009 yılında 3 bin 787, 2010 yılında 4 bin 85, 2011 yılında 4 bin 24, 2012 yılında da 3 bin 360 olarak tespit edildi.

Doğumda en bereketli ay ocak

Bu arada, 2002-2012 döneminde gerçekleşen doğum sayıları ay ay incelendiğinde, en fazla doğumun ocak aylarında, en az doğumun ise aralık aylarında gerçekleştiği dikkati çekti.

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