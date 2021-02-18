Genetik Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar İyileşir Mi?
Çocukların aldıkları genler anne ve babadan kalıtsal olarak gelmektedir. Bu kalıtsal genlerin kusurlu olması aile kuşağı ile de alakalı olmaktadır. Bu yüzden genetik birçok rahatsızlık aile bireylerinden veya akrabalardan gelmektedir. Kalıtsal bozukluk olan genler kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Sizler için genetik hastalıklar hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.
Genler DNA tarafından yapılmaktadır aile içerisinde bazı genler bozuk olabilir fakat bazı durumlar da bu bebeğe yansımaz.
Genetik Hastalıklar Nelerdir?
Genler anne ve babadan oluşarak çocuklara geçmektedir. Bunlar kalıtsal özelliklerdir. Kalıtsal özellikle aile içerisinde kuşaktan kuşağa verilir. Genler DNA’dan oluşmaktadır. Bir canlının hayata tutunması, büyümesi, sağlıklı olması, gelişmesi ve yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan bilgileri taşımaktadır. Bir bebeğin genlerinin normal bir şekilde olması, çocuğun sağlıklı bir hayat süreceğine işaret eder.
Bazen anne veya babadan kaynaklı bazı kromozomlar farklı olabilmektedir. Bu da bebeklerde belirli bozukluklara yol açmaktadır. Ortalama otuz bebekten biri genetik bir bozukluk ile dünyaya gelmektedir. Bununla beraber bu durum genetik hastalık olarak da görülebilir. Kalıtsal rahatsızların belirli bir bölümü tedavi edilebilir veya gözetim altına alınabilir. Ancak bu hastalıklar oldukça çeşitlidir. Doğuştan gelen hastalık çeşitleri şu şekildedir;
- Diyabet ve Guatr Hastalığı
- Kalıtsal Metabolik Hastalıklar
- Fenilketonüri
- Kalıtsal İskelet Rahatsızlıkları
- Juvenil Romatoid Artrit
- Romatoid Artrit
- İnflamatuar Artritler
- Miyopati
- Müsküler Distrofi
- Miyopatiler
- Müsküler Distrofiler
- Kemik Erimesi
- Çocuklarda Bilinen Kalıtsal Nörolojik Rahatsızlıklar
- Yetişkin Bireylerde Görülen Kalıtsal Nörolojik Rahatsızlıklar
- Alyuvar Kaybı
- Aşırı Vitamin ve Mineral Eksikliği
- Eksikliğe Bağlı Kansızlıklar
- Alyuvar Yıkımı
- Akyuvar Rahatsızlıkları
- Kan Pulcukları Rahatsızlıkları
- Pıhtılaşma Sorunları
- Kalıtsal Kalp Hastalıkları
- Hipertansiyon
- Kalıtsal Kanser Hücreleri
- Lösemi
- Lenfoma
- Bağırsak Kanseri
- Akciğer Kanseri
- Prostat Kanseri
- Meme Kanseri
- Kronik Akciğer Hastalığı
- Kistik Fibrozis
- Astım
- Sarılık
- AIDS
- HIV
Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar İyileşir mi?
Genetik olarak çocuğun aldığı belirli hastalıklar cerrahi müdahale ile düzeltilmektedir. Bunun yanı sıra hastalığın durumuna göre kişilere ilaç tedavisi ve farklı tekniklerde tedaviler uygulanır. Hasta gözetim altında tutulur.
Doğuştan gelen genetik rahatsızlıkların birçok çeşidi vardır. Bazı olan genetik rahatsızlıklar kesinlikle iyileşmez, bununla beraber hiçbir zaman tamamen genetik iyileşme beklenmez. Sadece hastalığa müdahale edilir. Kişinin genetik rahatsızlığının ne zaman tam olarak çıkacağının ise belirli bir süresi yoktur. Özellikle günümüzde ilerleyen tıp sayesinde çocuklarda oluşabilecek veya gebelik sonrasında görülebilecek birçok rahatsızlık tespit edilmektedir. Çocuğun hayati bir tehlikesi olması durumunda veya büyük bir kalıtsal sorunu olması durumunda doğum sonlandırılabilir.