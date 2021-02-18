Genetik Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar İyileşir Mi?

Genler DNA tarafından yapılmaktadır aile içerisinde bazı genler bozuk olabilir fakat bazı durumlar da bu bebeğe yansımaz.

Genetik Hastalıklar Nelerdir?

Genler anne ve babadan oluşarak çocuklara geçmektedir. Bunlar kalıtsal özelliklerdir. Kalıtsal özellikle aile içerisinde kuşaktan kuşağa verilir. Genler DNA’dan oluşmaktadır. Bir canlının hayata tutunması, büyümesi, sağlıklı olması, gelişmesi ve yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan bilgileri taşımaktadır. Bir bebeğin genlerinin normal bir şekilde olması, çocuğun sağlıklı bir hayat süreceğine işaret eder.

Bazen anne veya babadan kaynaklı bazı kromozomlar farklı olabilmektedir. Bu da bebeklerde belirli bozukluklara yol açmaktadır. Ortalama otuz bebekten biri genetik bir bozukluk ile dünyaya gelmektedir. Bununla beraber bu durum genetik hastalık olarak da görülebilir. Kalıtsal rahatsızların belirli bir bölümü tedavi edilebilir veya gözetim altına alınabilir. Ancak bu hastalıklar oldukça çeşitlidir. Doğuştan gelen hastalık çeşitleri şu şekildedir;

Diyabet ve Guatr Hastalığı

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

Fenilketonüri

Kalıtsal İskelet Rahatsızlıkları

Juvenil Romatoid Artrit

Romatoid Artrit

İnflamatuar Artritler

Miyopati

Müsküler Distrofi

Miyopatiler

Müsküler Distrofiler

Kemik Erimesi

Çocuklarda Bilinen Kalıtsal Nörolojik Rahatsızlıklar

Yetişkin Bireylerde Görülen Kalıtsal Nörolojik Rahatsızlıklar

Alyuvar Kaybı

Aşırı Vitamin ve Mineral Eksikliği

Eksikliğe Bağlı Kansızlıklar

Alyuvar Yıkımı

Akyuvar Rahatsızlıkları

Kan Pulcukları Rahatsızlıkları

Pıhtılaşma Sorunları

Kalıtsal Kalp Hastalıkları

Hipertansiyon

Kalıtsal Kanser Hücreleri

Lösemi

Lenfoma

Bağırsak Kanseri

Akciğer Kanseri

Prostat Kanseri

Meme Kanseri

Kronik Akciğer Hastalığı

Kistik Fibrozis

Astım

Sarılık

AIDS

HIV

Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar İyileşir mi?

Genetik olarak çocuğun aldığı belirli hastalıklar cerrahi müdahale ile düzeltilmektedir. Bunun yanı sıra hastalığın durumuna göre kişilere ilaç tedavisi ve farklı tekniklerde tedaviler uygulanır. Hasta gözetim altında tutulur.

Doğuştan gelen genetik rahatsızlıkların birçok çeşidi vardır. Bazı olan genetik rahatsızlıklar kesinlikle iyileşmez, bununla beraber hiçbir zaman tamamen genetik iyileşme beklenmez. Sadece hastalığa müdahale edilir. Kişinin genetik rahatsızlığının ne zaman tam olarak çıkacağının ise belirli bir süresi yoktur. Özellikle günümüzde ilerleyen tıp sayesinde çocuklarda oluşabilecek veya gebelik sonrasında görülebilecek birçok rahatsızlık tespit edilmektedir. Çocuğun hayati bir tehlikesi olması durumunda veya büyük bir kalıtsal sorunu olması durumunda doğum sonlandırılabilir.





