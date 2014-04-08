Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Genetik tarama ile sağlıklı bebek sahibi olmak mümkün
08.04.2014 - 09:47 |

Genetik tarama ile sağlıklı bebek sahibi olmak mümkün

Türkiye'de her evli 4 çiftten birinin akraba olması, genetik hastalıklar için ciddi tehlike yaratırken, bu çiftler için artık bebek sahibi olunmadan önce genetik tarama yapmak ve genetik hastalıklı bebek riskinin önüne geçmek mümkün.

Genetik tarama ile sağlıklı bebek sahibi olmak mümkün
ABONE OL

Taşıyıcı bireylerde bulunan gizli hastalıklara ait genlerin analiz edildiği tarama testi, artık Türkiye'de de uygulanıyor. Sayıları binlerce olan genetik hastalıklardan ülkemiz için özellikle tehlike oluşturmakta, zira bu grup hastalıklar sağlıklı kişilerde gizli olarak taşınmakta ve akraba evlilikleri aynı hastalık için taşıyıcı bireyleri bir araya getirdiği için hasta çocuk doğurma ihtimalini arttırmaktadır. Günümüz teknolojisi artık bu tür taşıyıcılıkların tespit edilmesine olanak yaratmıştır. Şu anda hastalarımıza sunmakta olduğumuz bir tarama paneli ile 70 adet genetik hastalık ve bunlara ait 303 adet mutasyon taranmaktadır. Ancak geliştirilmiş olan yeni panelimiz ile taranacak hastalık sayısı 400’ün üzerine çıkmaktadır. Bu test sayesinde bir genetik hastalığı taşıyıcı olduğu saptanan kişinin eşi deaynı hastalık için taranmakta, her iki eşin de taşıyıcı olduğu belirlenirse hasta çocuksahibi olmadan önlem alınmaktadır. Böyle bir durumda eşler tüp bebek programına alınarak elde edilen embriyoları işlemdengeçirilerek hastalık taşımayanlar, seçilir ve anneye transfer edilir. Böylece anne olası hasta bebek doğurmaktan korunmuş olur.


Testten sadece henüz bebek sahibi olmayan eşler değil, daha önce genetik hastalıklı bebeği olan, ancak bu bebeğe klinik teşhis konulamayan kişiler de yararlanabilmektedir.


Birçok genetik hastalık erken yaşlarda bebeğin kaybı ile seyreder ve çoğu zamanda bunların teşhisi yani hangi hastalık olduğu tespit edilemeyebilir. Bu durumda aileye sonraki gebeliğinin sağlıklı olması konusunda yardımcı olunamamaktadır, zira genetik şifredeki hatayı bilmediğimizden sonraki bebeği test etmemizi sağlayan amniyosentezyapabilmek mümkün olmaz. Tarama testi bu imkanı da yaratabilmektedir zira elimizde hasta bebek olmasa bile anne ve babayı tarayarak taşıdıkları mutasyonu tespit edebilmeyi sağlar ve böylece bir sonraki aşamaya geçmeye imkan sağlar. Diğer yandan hangi mutasyonu taşıdıkları tespit edilen eşler için PGT işlemi amniyosenteze göre çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde anne adayı gebeliğin boşaltılması (tıbbi tahliye) riskinden korunmuş olmaktadır. Bilindiği üzere amniyosentez (gebelik kesesinden sıvı alınması) gibi yöntemler uygulandığında bebeğin hasta olduğu tespit edilirse gebeliği sonlandırmak gerekmekte ve buda anne için hem psikolojik hem de tıbbi risk yaratmaktadır. Oysa PGT işlemi embriyolara yapıldığı için daha gebelik başlamadan önce sağlıklı bebeğin seçilmesini sağlayarak anneyi olası tıbbi tahliyeden korumakatadır.

Tek gen gen hastalıkları denilen, tedavisi bulunmayan ve ağır zeka ya da gelişme gerilikleri ile seyreden yüzlerce genetik hastalığın, özellikle akraba evlilikleri başta olmak üzere çocuk sahibi olmayı planlayan tüm eşler için en hayati konudur. Eşler arasındaki akrabalığın, genetik hastalıklı bebek riskini yükselttiğini belirten Prof. Dr. Baltacı, bu eşlerin bebek sahibi olmadan önce genetik taramadan geçmelerinin önemi büyüktür:


"Bu test sayesinde herhangi bir genetik hastalık için taşıyıcı olduğu saptanan bir kişinin eşi de aynı hastalık için taranmakta ve her iki eşin taşıyıcı olduğu belirlenirse hasta çocuk sahibi olunmadan önlem alınabilmektedir. Böylece bu eşler embriyoların genetik olarak ayıklandığı tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bebek sahibi olabilmektedirler. Test, gebelik planlayan eşlerde çekinik genler ile aktarılan genetik hastalıkları taşıyıp taşımadıklarını ortaya koyan tarama testidir. Testin temeli, çekinik olarak kalıtılan ve bu sayede taşıyıcı, yani bireylerde gizli ve sessiz olarak bulunan hastalıklara ait genlerin toplu halde analiz edilmesine dayanmaktadır. Bu sayede yüzlerce genetik hastalığın genleri aynı anda ve tek seferde dizi analizi yöntemi ile taranmakta ve eğer kişi herhangi bir hastalık genine ait herhangi bir bozukluk taşıyorsa net olarak tespit edilebilmektedir. Bu tarama test panelini ülkemizde uzun yıllardan beri yapılmakta olan Akdeniz anemisine yönelik tarama testine benzetebiliriz. Ancak bu yeni teknoloji sadece Akdeniz anemisini değil, aynı anda yüzlerce hastalığı test edebilmekte, üstelik genetik şifredeki bozukluğu (mutasyonu) kontrol edilebilir, tekrar edilebilir ve gerekirse doğrulanabilir bir şekilde elde etmemizi sağlamaktadır."


70 genetik hastalık taranıyor!


Test panelinin ülkede en sık görülen ve ayrıca akrabalıktan kaynaklanan çok sayıdaki genetik hastalığı taradığına ve eşlerin taşıyıcı olup olmadığını belirlediğine işaret eden Prof. Dr. Baltacı, eşlerden alınan kan örneklerinden, tek seferde toplam 303 adet mutasyonun taramasının gerçekleştirildiğini kaydetti.


Genetik hastalıkların çoğu zaman çok karmaşık yapıda olduğunu ve hasta bebeklerin önemli bölümünün hastalığı teşhis edilemeden kaybedildiğini bildiren Prof. Dr. Baltacı, "Bu aileler yeni bir bebek isteği ile doktora başvurduklarında çoğu zaman ellerinde önceki bebeklerine ait bir teşhis veya bilgi bulunmamaktadır. Eğer hastalığı, yani ne arayacağımızı bilmezsek, yeni bebeği teşhis edemeyiz ve hastalığın tekrar etmesine engel olmayız. İşte bu testler elimizde önceki bebek veya konulmuş bir teşhis yokken eşlerin test edilip taşıdıkları hastalığa ait mutasyonları tespit etmemizi olanaklı kılmaktadır.


Genetik hastalık taşıyıcı sayısı yüksek!


Örneğin her 2 bin doğumda bir görülen kistikfibrozis hastalığı için toplumdaki taşıyıcılık oranı 1/22 olarak hesaplanır, yani taşıyıcı sıklığı hasta sıklığından neredeyse 100 kat daha yüksektir. Akdeniz anemisi, gibi birçok genetik hastalık düşünüldüğünde toplumun büyük bir kısmı herhangi bir genetik hastalık için taşıyıcı durumunda olabilir. Taşıyıcı bireyler hasta olmazlar, ancak her iki eş de taşıyıcı ise çocukları hasta olabilir. Türkiye'de akraba evliliği oranının 25,8 olduğu, bunların yarısının ise birinci derece kuzen oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde ise akraba evliliği oranı %23,3 olarak belirlenmiştir.


Akraba evliliklerinde eşlerin aynı kökenden olmaları nedeniyle aynı hastalık için taşıyıcı olmaları ihtimalleri de yükselmekte ve böylece genetik hastası çocuk sahibi olma ihtimalleri de arttırmaktadır."

Prof.Dr. Volkan BALTACI

Hastane : Kadıköy FlorenceNightingale Hastanesi

Tıbbi Birim : Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkilerinizde çift taraflı durumlar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık içinde yeni ufuklara açılma isteği içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öğrenme isteği içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçınmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yönelip kafanızı dağıtacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İlişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakmaya çalışmalısınız. Parasal konularla da ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Ortaklı konulara karşı özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için uygun koşullar oluşabilir. Aşk hayatınızda kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitişlere neden olabilir. Kafanızı dağıtmak için keyif aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili olayları ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayışı içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorgulamalar ve bitişler olabilir. Uğraştığınız işleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zekânızı kullanarak çözüm bulacağınız sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İyi yönetemezseniz bitişler olabilir. Ortaklı konularda dikkat etmeniz gereken koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle sorumluluklarınızı daha rahat yerine getirebilirsiniz. Aşk konularında kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde bitişler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Parasal sorunlarınızı çözmekte başkalarından destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde çift taraflı durumlar oluşabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar gerçekleşebilir. Sıkıntı duyduğunuz konuları bitirmek için istek duyabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İlişkinizde yaşanan sıkıntılar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek biraz kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bitirmeniz gereken işleri toparlamanı gereken zamanlar olacak. Başkalarından aldığınız desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki statünüzü korumanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki sıkıntılarınızı işe yansıtmamaya özen gösterin. Gün içinde üstlendiğiniz sorumlulukları bitirmeniz gerekebilir. Üstlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
Merve Girgin
Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
Nur Demir
Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
Betül Yergök
Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazMeme estetiği ile iyileşin
Mine Ağır
Mine AğırYeni normalde çocuk psikolojisi
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni şeyler keşfedebiliriz

Yeni şeyler keşfedebiliriz

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Sıradaki Haber