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24.11.2020 - 18:38 |

Genital estetik hakkında bilinmesi gerekenler

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, genital estetik hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Genital estetik hakkında bilinmesi gerekenler
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Genital estetik, günümüzde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. En az bir burun estetiği bir meme protez kadar kabul görmüştür, genital estetik ne kadar geniş bir kavram olsa da her geçen gün tercih edilmeye devam etmektedir. Güzel bir görünüm, hem kadın için hem de erkek için önem taşıyan konular arasında yer almaktadır.

Genital estetik bir nevi özgüven ile eş anlamlı sayılabilir. Kendisini güzel bulmayan kadının psikolojisi olumsuz yönde etkilenebiliyor, kendine güveni azalıyor, karşı cins ile olan ilişkilerinde de sorunlar yaşayabiliyor.

Günümüzde ise artık güvensizlik ve mutsuzluk durumunda kadınlar estetik açısından daha özgür davranabiliyor. Cesaretleri daha yüksek oluyor.
Cinsel özgüven için de genital estetiği destekliyoruz.

Genital estetik için, genital yapıyı oluşturan bölümler nelerdir?

-Vajen
-Büyük dudaklar
-Küçük dudaklar
-Kızlık zarı
-Dudakların üst kısmı-tepe bölgesi

Genital bölgeyi oluşturan bu bölgeler de yaşanan deformeler sonucu görsel ve estetik açıdan rahatsızlık vermekle kalmaz, psikolojik olarak da güvensizlik, cinsellikte yetersizlik gibi problemlere yol açabilir. Ne var ki günümüz de oldukça fazla yapılmasına ve tercih edilmesine rağmen kadınlar arasında birbirine önerme veya destekleme utanma duygusundan kaynaklı hala mevcut değildir.

Rahatça dile getiremediği için de çoğu zaman kendi içine atar ve cinsel yaşam kadın için kabus hale gelir.

Genital estetik hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Genital bölgeye yapılacak olan estetikler bölümlere ayrılır.

Labioplasti: Büyük, küçük dudaklara yapılan müdahaleler. Labium adı verilen dudaklarda dış genital yapıyı oluşturan ve daha kalın yani büyük dudaklar ile iç kısımda var olan küçük dudakların müdahalelerini kapsar.

Zaman içerisinde doğumlar sonrasında veya yaşa bağlı sarkmalar görülebilir. Bu durum görüntü bozukluğuna neden olmaktadır. Mayo, bikini, tayt gibi dar şeyler giyildiğinde önde kabartı şeklinde durması ile rahatsızlık verebilir ya da cinsel ilişki esnasında da ses çıkarma veya cinsel ilişkiye girerken zorlanma ya da cinsel birliktelikte acı ve ağrıya neden olabilir.

Labioplasti, genital estetikler arasında en kısa zamanlı süren operasyonlardandır aslında. Ancak tabii ki estetik açısından da en dikkat gerektiren belki de. Çünkü estetik kavramı kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

Labioplastide sarkmış olan görüntü bozukluğuna neden olan dudaklar küçültülebilir ya da dış dudaklar da dolgu ile desteklenebilir.

İyileşme süresince yani 4-5 hafta boyunca cinsel ilişkide bulunulmaması gerekmektedir.

Labioplasti işlemi sonrasında hasta gün içinde taburcu olabilir.

Vajinoplasti: Vajina daraltma işlemidir. Halk arasında vajina estetiği olarak bilinen ve isimlendirilen vajinoplasti işlemi cerrahi olarak yapılabilir. Bir diğer ikinci seçenek ise lazerdir. Lazer ile vajinoplasti hızlı ve daha kolay bir işlemdir. Ancak elbette işlevleri daha farklıdır. Zaman içinde yapısal olarak ya da tekrarlayan vajinal doğumlara da bağlı olarak vajinal bolluklar ve genişlemeler cinsel birliktelikte alınan zevkin hem kadın hem de erkek tarafından azalması veya yok olmasına sebep olabilir. Cerrahi vajinoplastide doku fazlalığı alınarak daraltma ve etraftaki cilt dokusunun gençleştirilmesi sağlanmaktadır. Lazer ile vajinoplasti de ise, anestezi dahi gerektirmeden çok kısa ve kolay bir yöntem ile içerideki kasların yenilenmesini sağlayan bir genital estetiktir. Cerrahi de cinsel ilişki yasağı 5-6 hafta, lazer vajinoplastide ise 2 hafta olarak kısıtlanabilir.

Doğum sonrası yırtılmalarda izlerin onarılması: Tekrarlayan vajinal doğumlardan sonra bebeğin başının çıkışında yırtıklar oluşabiliyor ya da epizyotomi işlemi uygulanabiliyor. Bu kesilerin iyi onarılmadığı, kötü dikiş tekniği kullanıldığında şekilsiz bir vajinal görüntü oluşabiliyor. Kadınları ciddi anlamda mutsuz eden bu skar dokuları ise cerrahi yöntemle doku çıkarılarak yeniden doku iyileşmesi cerrahi ile gerçekleşebiliyor. İyileşme periyodunda yaklaşık olarak 6 hafta kadar cinsel ilişki yasağı vardır.

Kızlık zarı dikilmesi: Sosyal ya da ailevi nedenlerle evlilik öncesi ya da genel olarak kızlık zarı onarımı da talep edilen genital estetik operasyonlarının arasında yer almaktadır.

Dolgu: Mons pubis vajinanın üst kısımlarının ve dış dudaklarının dolgusu olarak nitelendirilir. Yeniden yapay dolgu yapılabilmesi muhtemeldir.

Genital estetiğin faydaları nelerdir?

-Kolaydır.
-Yüz güldürür.
-Kısa sürede iş hayatına ve sosyal hayatına döner.
-Daha iyi hisseder, özgüvenini arttırır.
-Spor kıyafetleri, tayt, mayo, bikini giydiği zaman daha estetik bir görünüm elde edilmesini sağlar.
-Cinsel ilişkide ağrı yaşatmıyor.
-Cinsel ilişkide zorluk yaratmıyor.
-Cinsel ilişki esnasında alınan haz daha fazla oluyor.

Genital estetik hakkında bilinmesi gerekenler

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç

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