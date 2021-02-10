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10.02.2021 - 16:41 |

Genital Herpes Uçuk Nedir? Genital Herpesten Nasıl Kurtulunur, Tedavisi Var Mı?

Herpes Simpleks veya uçuk hastalığı olarak tanımlanan bu hastalık; Herpes Simpleks Virüs adlı virüsün sebep olduğu mukoza ve ciltlerde gözlemlenen içi su dolu keselerden oluşur. Herpes Simpleks virüsü; sekiz türe sahip olup, klinik şekilde en sık üç türüne rastlanır. Peki, genital herpes uçuk nedir? Genital herpesten nasıl kurtulunur, tedavisi var mı?

Genital Herpes Uçuk Nedir? Genital Herpesten Nasıl Kurtulunur, Tedavisi Var Mı?
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HSV şeklinde de adlandırılan herpes simpleks virüsü; uçuklara sebep olan ve hayat boyunca yeniden ortaya çıkan viral enfeksiyon olarak tanımlanabilir. Uçuk; insan vücudunun türlü yerlerinde, en yaygın şekilde cinsel organlarda ya da ağızda görülebilmektedir.

Genital Herpes Uçuk Nedir?

Herpes Simpleks Virüsü; dünya çapında oldukça yaygın bir şekilde görülen kronik virüs grubu olarak belirtilebilir. Genital herpes; Herpes Simpleks Virüsünüm cinsel yollar ile bulaşıp, enfekte olduğu bireylerde neden olduğu hastalığa verilen isimdir. Halk dilinde genital siğil ya da genital uçuk şeklinde de isimlendirilir. Genital herpes, dünya çapında 15 ile 49 yaş aralığında gözlemlenir ve bu yaş aralığında bulunan kişilerin yaklaşık olarak yüzde 15'inin enfekte olduğu, virüsün uyku döneminde olsa bile rahatsızlığı cinsel temaslar dahilinde yayıldığı tahmin edilir.

Herpes Simpleks Virüsü; enfeksiyonun bulaşmış olduğu ilk andan sonra hastanın bedeninde kalır ve bağışıklığın zayıfladığı durumlarda yeniden ortaya çıkar. Bu durum senede birkaç defa gerçekleşebilir. Herpes Simpleks Virüsünün 8 değişik çeşidi olmasına rağmen, en yaygın üç tipi gözlemlenir. HSV- 1 ağız ve dudaklar etrafında uçuk şeklinde bilinen yaralar olmak üzere HSV- 2 genital bölgelerde herpes enfeksiyonunun ortaya çıkmasına sebep olur. Bunun dışında HSV- 3 ise sinir uçlarına yerleşip, zona hastalığının belirtileri olarak bilinen deri enfeksiyonlarına sebep olur.

HSV çeşitleri içerisinden HSV-2 genital herpes şeklinde isimlendirilse de tüm çeşitler, genital bölgede uçuk gelişimine neden olabilmektedir. Genital Herpes Virüsü hem kadınlarda hem de erkeklerde genital bölgelerin mukoza ve deri katmanlarında ağrılı, kaşıntılı ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşmasına neden olur.

Genital Herpesten Nasıl Kurtulunur?

Genital Herpesten kurtulmak için, bağışıklığın sürekli bir şekilde güçlü tutulması gerekir. Bunun yanı sıra ilişki yaşarken korunmak önemli ölçüde fayda sağlar. Cinsel ilişki esnasında kondom kullanılması, hastalığın bulaşmaması açısından önemli bir etkendir. Bunun dışında Genital Herpes varlığında direkt olarak bir doktora başvurmak oldukça önemli bir durumdur.

Genital Herpes Tedavisi Var mı?

Siğil tedavisi için en fazla uygulanan metotlar; siğillerin dondurulması veya yakılmasıdır. Burada hedef, siğillerin tahribatıdır. Dondurma işlemi de krioterapi şeklinde adlandırılır. Büyük lezyonlar için tedavi ise; ameliyat ile çıkarılmalarıdır. Siğil dondurma dışında başka işlemler adına genel vbeya lokal anestezi ile uygulanabilmektedir. Kondilom ilaçları, farklı biçimdedir. Kondilom kremler ya da solüsyonlarla tedavi edilebilmektedir. Bu lokal tedaviler, cerrahi tedavilerle kombine edilmektedir. Genital Herpes hastalığında tedavi oldukça önemli bir konudur.

 

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