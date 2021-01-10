Geniz eti belirtileri nelerdir? Geniz eti ameliyat ile alınmazsa nelere yol açar?

Geniz eti, üzüm salkımına benzeyen, burun ile boğaz arasında yer alan bir dokudur. Bu doku burundan giren bakteri ve virüs gibi mikropları hapseder. Vücudumuzun mikroplarla savaşmasına yardımcı olmak için antikorları üretir.

Geniz eti problemleri neden meydana gelir?

Kişinin geçirdiği enfeksiyonlar, doğumdan ya da sonradan baş gösteren alerjiler, burun ve boğazın arasında yer alan geniz etinin büyümesine neden olur. Devamlı olarak geçirilen enfeksiyonlar ya da alerji atakları geniz bölgesini tamamen kaplayarak da iltihaplanmaya yol açar. Geniz eti büyümesi ve geniz eti iltihaplanmaları mutlaka tedavi edilmelidir.

Geniz eti belirtileri nelerdir?

Geniz eti normal şartlarda vücudumuzda olması gereken bir dokudur. Fakat büyüme gösterebilir ve bu durumda rahatsızlıklara yol açmaktadır. Geniz etinin büyüdüğünü anlamaksa belirtilerle ortaya çıkar. Bu belirtiler;

Burundan nefes alamamak ve güçlük çekmek,

Sürekli olarak ağızdan nefes alma isteği,

Sanki grip ya da nezle olmuş ve burun tıkanmış gibi genizden konuşmak,

Uyku esnasında horlama,

Yine uyku esnasında birkaç saniye nefes tutma, diğer adıyla uyku apnesi gibi durumlar geniz eti büyümesinin belirtileridir.

Geniz eti nasıl tedavi edilir?

Geniz eti büyümeye başladığında aynı zamanda iltihaplanma durumu söz konusudur. Bu yüzden tedavi yöntemlerinin başında antibiyotik tedavisi gelir. Şayet iltihaplanma gibi bir durum söz konusu değilse hekim, bir süre beklemeyi önerecektir.

Bazı durumlarda ise hasta mutlaka ameliyat ile tedavi edilmelidir. Ameliyat gerektiren durumlar;

Nefes almada güçlük çekmek,

Uyku apnesi,

Sürekli olarak tekrar eden geniz eti iltihaplanmaları,

Konuşmada bozukluk gibi durumlarda ameliyat şarttır.

Geniz eti ameliyatı nasıl yapılır?

Geniz eti ameliyatı basite indirgenen bir ameliyat gibi görünse de aslında cerrahi müdahalelerin her biri oldukça önemlidir. Ameliyata girecek olan hasta, ameliyatın sürecini bildiğinde kendisini daha rahat hissedecektir.

Ameliyat için ilk olarak hastaya anestezi yapılarak uyutulur. Bu operasyon basit görünse de bir ameliyathanede yapılmaktadır. Ameliyat sırasında ise anestezi uzmanı tarafından sürekli olarak izlenirsiniz.

Geniz eti ameliyatı yaklaşık 20 dakika kadar sürmektedir. Geniz eti ağzın içerisinden alınmaktadır. Alınabilmesi için deride herhangi bir kesi yapılması gerekmez. Uyandıktan sonra hasta bir süre hastanede bekletilir ve solunum güçlüğü ya da kanama olup olmadığı gözlemlenir.

Geniz eti ameliyat ile alınmazsa nelere yol açar?

Geniz eti özellikle çocuklarda görülen bir hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde ciddi problemlere yol açabilir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için tedavi edilmesi şarttır. Ayrıca pek çok hastalığı tetikleyebildiği gibi zararlar kalıcı boyutlara ulaşabilir.

Geniz eti, vücudun savunma mekanizması olan lenfoid sisteme ait bir dokudur. Mikroplar geniz etine yerleştiğinde ve iltihaplanma söz konusu olduğunda böbrekleri ve eklemleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca romatoid artrit ve nefrit gibi romatizmal hastalıklara sebebiyet verebilir.

Özellikle çocuklarda devam eden ve tekrarlanan baş ağrıları, kulak hastalıkları ve ciddi boyutlarda uyku problemleri görülmektedir. Diğer yandan büyüyen bir geniz eti ileri yaşlarda kalp sağlığını bozar. Nefes alma problemleri baş göstereceğinden, burun yerine ağızdan nefes almak, vücuda mikropların daha çabuk girmesine ve akciğere inmesine yol açacaktır.

Geniz eti ameliyatından sonra nelere dikkat edilmesi gerek?

Ameliyat sonrasında ilk dikkat edilmesi gereken nokta, doktorun verdiği beslenme kurallarına harfiyen uymaktır. Sulu ve yumuşak gıdalar alınması gerekmektedir. Bisküvi, cips gibi boğazı tahriş edecek gıdalardan kaçınılmalıdır. Ameliyatın ertesi gününde uzun süreli ve çok sıcak olmaması kaidesiyle duş alınabilir. Günlük egzersizler yapılıyorsa, bunlara da 3 ile 7 gün kadar ara verilmelidir.





