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29.01.2021 - 11:11 |

Geniz eti nedir? Geniz eti ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Geniz eti, üzüm salkımına benzeyen bir şekle sahip olup burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Geniz eti, burundan giren bakteri ve virüsleri yakalayarak vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı antikorlar üretir. Sizlere geniz eti nedir? belirtileri nelerdir? Gibi çok merak edilen soruların cevabını derledik.

Geniz eti nedir? Geniz eti ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?
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Çocuğunuzda sık sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ve iltihaplanması varsa doktorunuz, geniz eti ameliyatı önerebilir. Genellikle çocuklara geniz eti ameliyatı yapıldığı zaman sık sık rahatsızlanmazlar. Çünkü insan vücudunda geniz etinin fonksiyonunu gerçekleştirebilecek başka dokular da bulunur.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Ameliyattan sonra soğuk tampon uygulanır. Ameliyattan birkaç saat sonra ancak çocuğa yemek verilebilir. Çocuğu ayağa kaldırarak ameliyat sonrasında tuvalete götürebilirsiniz. Bu süreçleri, sorunsuz bir şekilde atlatan çocuk genellikle aynı gün içinde hastaneden taburcu edilir.

Ameliyat olan çocuğun en az 3-4 gün kalabalık ortamlardan uzak durması gerekir. Çocuk için başka bir kısıtlamaya, diyet programına ya da ilaç kullanımına gerek duyulmaz. Geniz eti, tedavi edildikten sonra kendini yenileyebilen ve tekrar edebilen bir hastalıktır. Eğer tekrarlama görülürse aynı işlemler baştan tekrar yapılır.

Geniz Eti Ameliyatı Nasıl Olmalıdır?

Geniz eti ameliyatı, ne kadar basit bir ameliyat olursa olsun her ameliyat çocuklar ve ebeveynleri için korkutucudur. Ameliyata girecek çocuğa, onu neyin beklediğini uygun bir şekilde anlatmanız ve çocuğunuzun kendini ameliyata hazırlamasına yardımcı olmanız gerekir. Geniz eti ameliyatında;

Çocuğa anestezi verilir ve ameliyat süresi boyunca çocuğun acı çekmemesi için uyutulması sağlanır. Ameliyat boyunca çocuk anestezi uzmanı tarafından takip edilir.

Ameliyat boyunca yaklaşık 20 dakika boyunca çocuk uyuyacaktır.

Cerrah, ameliyat sırasında geniz etini çocuğunuzun ağzından alacaktır.

Ameliyat bittikten sonra çocuk uyanma odasına alınır. Solunum güçlüğü ya da kanama gibi sorunlar görülürse tekrar ameliyata alınabilir. Bu hastaların hastanede kalış süresi genellikle 5-10 saattir.

Geniz Eti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Geniz eti tedavisi, ilk olarak antibiyotik ile tedavi edilmeye çalışılır. Eğer geniz eti iltihaplı değilse doktorunuz bir süre beklemenizi önerebilir. Çünkü çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normal kabul edilir. Zamanla çocuğun geniz eti, kendiliğinden küçülür. Doktorunuz aşağıdaki durumlarda çocuğunuza geniz eti ameliyatı önerebilir:

Uyku apsesi

Nefes almada zorluk yaşama

Sık tekrarlayan geniz eti iltihabı

Konuşma bozukluğu

Geniz Eti Neden Büyür?

Bazı çocuklarda genetik nedenlerden ötürü ya da sık hastalık geçirilmesinden ötürü geniz eti büyüyebilir. Normalden büyük geniz eti, pek çok soruna neden olabilir. Bu sorunlardan bazıları ise;

Soluk almada zorluk: Aşırı büyüyen geniz eti, burundan gelen havanın giriş yolunu tıkar. Nefes borusuna girmesini de önemli ölçüde zorlaşır. Bu nedenle de genellikle çocuklar ağızları açık uyur, yemek yerken zorlanır ve genellikle de ağızları açık durur. Bu sorun, çocuğun yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür.

Uyku sorunları: Çocuklar rahat nefes alamadıkları için rahat uyuyamazlar ve huzursuz olurlar. Bu çocuklarda sık uyanma, aşırı terleme ve altını ıslatma sorunları gözlemlenebilir. Gündüz ise, hiperaktivite ve uyku hali söz konusu olur. Tedavi edilemeyen uyku apsesi, büyüme geriliği, kalp yetmezliği, beyin felci ve ani ölümlere neden olabilir.

İştahsızlık: Normalden büyük geniz etine sahip olan çocuklarda genellikle iştahsızlık gözlemlenir.

Büyüme geriliği: Büyüme hormonu, uykuda salgılanır. Bu nedenle çocukların kaliteli uyku uyuması çok önemlidir. Geniz eti nedeni ile uyku sorunu yaşayan çocuklarda büyüme hormonu normalden daha az salgılanır ve bu da büyüme geriliğine de yol açar.

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