Gerilim Tipi Baş Ağrısı Nedir? Gerilim Tipi Baş Ağrısının Nerede Olur, Belirtileri Nelerdir?

Tek tip baş ağrısı yoktur, baş ağrısı türleri vardır. Başta ağrı, karıncalanma, karıncalanma genellikle baş ağrılarını tanımlamak için kullanılan terimlerdir.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Nedir?

Birçok insan baş ağrısı veya baş ağrısına eğilimlidir. Bunlar çoğunlukla ciddi değil ama rahatsız edici olan gerilim tipi baş ağrıları veya migrendir. Daha nadir olarak başka bir hastalık söz konusudur. Bazıları için geçici bir rahatsızlıktır, rahatlatması kolaydır; diğerleri için korkunç acıya neden olan sakat bırakan bir hastalıktır. İşte 4 ana baş ağrısı türüne ve bunların nasıl giderileceğine genel bir bakış sunuyoruz.

Bu en yaygın baş ağrısı olmasına rağmen, kesin nedeni biraz gizemini koruyor. Bu tür bir baş ağrısına başvuran çok az kişi olduğu için, konuyla ilgili çok az çalışma vardır. Migren konusunda uzman bir nörolog olan Michel Aubé, gerilim tipi baş ağrısının, boyun bölgesi ve kafatasının arkasındaki kasların ve hatta stres sonrası çene kaslarının kasılmasından kaynaklandığını açıklıyor. Bu gerginlik baş ve boyundaki sinirleri tahriş eder ve baş ağrısını tetikler.

Gerilim Tipi Baş Ağrısının Belirtileri Nelerdir?

Başın her tarafında ağrıya neden olan bir baş ağrısıdır. Migraine Quebec örgütünün kurucusu ve baş ağrısı tıbbında uzmanlaşmış nörologlar, başın sıkılması gibi bir kask, kafa bandı veya mengenede ağrıyı hissediyoruz, diyor. Ağrı hafif ila orta şiddettedir ve baş ağrısına genellikle bulantı veya kusma gibi diğer semptomlar eşlik etmez. Bizi yatmaya zorlayan bir acı değil. Genellikle çalışmaya ve faaliyetlerimizi yapmaya devam edebiliriz" diyor. Bu baş ağrısı 30 dakikadan bir haftaya kadar sürebilir.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Nerede Olur?

Bir gerilim tipi baş ağrısı, tanımı gereği, hafif veya orta dereceli bir baş ağrısıdır. Gerilim baş ağrısını adlandırmak için bazen psikojenik baş ağrısından söz ederiz. Tedaviler aynı olmadığı için migrenden açıkça ayırt edilebilmesi en sık görülen baş ağrısıdır. Epizodik gerilim baş ağrıları bazen veya zaman zaman ortaya çıkar. Çok sık meydana geldiklerinde, kronik gerilim baş ağrılarından söz ederiz.

Başımızdan bir baskı varmış gibi hissediyoruz, başımızı sıkmış gibi hissediyoruz, ağrı başın her iki tarafını da etkiler, genellikle alın seviyesinde veya ense seviyesinde başlar, bazen başın tamamına yayılır, bu bir olan ılımlı ağrı genellikle günlük aktivitelerini devam etmesini engellemez, bir olan o acılar, bu zonklama değil, kafasında yenerek izlenimi vermez.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Ne Kadar Sürer?

Çoğu zaman gerilim tipi baş ağrıları birkaç saatten fazla sürmez , ancak büyük ölçüde değişir. Tıbbi olarak gerilim tipi baş ağrısının süresinin 30 dakika ile 7 gün arasında değişebileceği söyleniyor.

Vakaların büyük çoğunluğunda gerilim tipi baş ağrıları bir günden fazla sürmez. Genellikle günün sonunda ortaya çıkarlar ve gece dinlenerek azalırlar. Ancak bazı durumlarda gerilim tipi baş ağrıları kronik ve hatta bazen neredeyse kalıcı hale gelir. Gerilim baş ağrıları bazen migren ataklarını tetikleyebilir.