Gerilim yüklü bir dolunay

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BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün kendinizi daha sorumlu ve gerçekçi hissedebilirsiniz. Hafta sonunda üzerinde durmanız gereken işler ve hassasiyetler var. Oldukça girişken olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün başkalarının düşüncelerine, bakış açısına daha çok odaklanabilirsiniz. Öğrenebileceğiniz çok şey var ancak fikirlerinizde daha anlayışlı olmaya da bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi meşgul eden ve duygusal açıdan yorabilecek bazı konular ve kısıtlamalar olabilir. Sağlık ve düzen gerektiren işlere daha fazla dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İlişkilerinizde test edilebilirsiniz. Bugünlerde karşılıklı konular, beklentiler söz konusu. Ancak ortaklı konularda daha gerçekçi olmak gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gerek kendiniz gerekse başkalarından kaynaklanan konular yüzünden yorulabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın yapılması gereken ödevler olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün aşkta ve çocuklarla ilgili konularda aşırı ısrarcı olmamak gerek. Kimi zaman belirli konularda fazla hırs yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde eve, ailenize yönelik işlerde daha ciddi ve sorumlu olmanız gerekebilir. Evdeki işler, yaşlılarla ilgili gelişmeler de sizi meşgul edebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yakın çevrenizde sizi meşgul eden daha çok konu var. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya gayret göstermelisiniz. Kısa yolculuklar artabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün parasal konular üzerinde durmanız gerekebilir. Masrafları kontrol altına almaya bakmalısınız. Daha fazla destek bulmanız gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün burcunuzda ilerlerken sizi duygusal alanda, ailevi işler içinde daha meşgul kılabilir. Annenizle ilgili konularla da daha çok ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Geçmişten kaynaklanan konuların psikolojinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Kendi iç dünyanıza dönmek, dinlenmek faydalı olabilir.Devamını Oku Devamını Oku