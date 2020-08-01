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01.08.2020 - 00:00 |

Gerilim yüklü bir dolunay

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Gerilim yüklü bir dolunay
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Bu hafta Pazartesi günü çok dikkat çekici ve gerilim yüklü bir dolunay meydana geliyor. Saka burcundaki dolunay Uranüs ile kare açı yaparken, hayatımıza daha fazla heyecan, ani olaylar getirmekte. Bu dönem her anlamda oldukça sarsıcı olabilir. Kendimizi göstermek, farklılığımızı ortaya koymak adına çok daha radikal hatta sert, kopartıcı davranabiliriz. Böyle zamanlarda biriken pek çok şey aniden boşalabilir. İlişkilerimizde, yaratıcı alanda kendi isteklerimizi vurgulamak isteyebiliriz. 5’i sonrasında düşüncelerimizde daha emin ve dışadönük bir tutum içindeyiz. 7’si sonrasında aşkta ve beraberliklerde ailevi temalar ve daha koruyucu bir tutum vurgulanıyor.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

2 Ağustos Pazar

Bugün koşullar pek rahat olmayabilir. Bizi gerçekçi olmaya iten nedenler var.

3 Ağustos Pazartesi

Bugünkü dolunay ani koşullar ve boşalan enerjiler getirmekte.

4 Ağustos Salı

Karşılıklı konular önemli. Ancak olaylara biraz daha esnek bakmaya çalışalım.

5 Ağustos Çarşamba

Yeni durumlar ve değişiklikler var. Son günlerin gerginliği azalabilir.

6 Ağustos Perşembe

Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Olaylara farklı yönden bakmak durumundayız.

7 Ağustos Cuma

Günün ilk yarısında bizi sıkıştıran koşullar var. Ancak akşam saatlerinde yeni niyetlerle hareket edebiliriz.

8 Ağustos Cumartesi

Biraz sakin ve dengeli olmaya bakalım. Gereksiz sabırsızlık yüzünden zorlanabiliriz.

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BALIK
Bugün

Bugün kendinizi daha sorumlu ve gerçekçi hissedebilirsiniz. Hafta sonunda üzerinde durmanız gereken işler ve hassasiyetler var. Oldukça girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün başkalarının düşüncelerine, bakış açısına daha çok odaklanabilirsiniz. Öğrenebileceğiniz çok şey var ancak fikirlerinizde daha anlayışlı olmaya da bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi meşgul eden ve duygusal açıdan yorabilecek bazı konular ve kısıtlamalar olabilir. Sağlık ve düzen gerektiren işlere daha fazla dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

İlişkilerinizde test edilebilirsiniz. Bugünlerde karşılıklı konular, beklentiler söz konusu. Ancak ortaklı konularda daha gerçekçi olmak gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gerek kendiniz gerekse başkalarından kaynaklanan konular yüzünden yorulabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın yapılması gereken ödevler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün aşkta ve çocuklarla ilgili konularda aşırı ısrarcı olmamak gerek. Kimi zaman belirli konularda fazla hırs yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde eve, ailenize yönelik işlerde daha ciddi ve sorumlu olmanız gerekebilir. Evdeki işler, yaşlılarla ilgili gelişmeler de sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizde sizi meşgul eden daha çok konu var. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya gayret göstermelisiniz. Kısa yolculuklar artabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün parasal konular üzerinde durmanız gerekebilir. Masrafları kontrol altına almaya bakmalısınız. Daha fazla destek bulmanız gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken sizi duygusal alanda, ailevi işler içinde daha meşgul kılabilir. Annenizle ilgili konularla da daha çok ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Geçmişten kaynaklanan konuların psikolojinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Kendi iç dünyanıza dönmek, dinlenmek faydalı olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Beklentilerinizde daha gerçekçi olabilirsiniz. Grupların ya da sosyal konuların içinde daha çok şey yapmanız mümkün.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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