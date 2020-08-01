Gerilim yüklü bir dolunay
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta Pazartesi günü çok dikkat çekici ve gerilim yüklü bir dolunay meydana geliyor. Saka burcundaki dolunay Uranüs ile kare açı yaparken, hayatımıza daha fazla heyecan, ani olaylar getirmekte. Bu dönem her anlamda oldukça sarsıcı olabilir. Kendimizi göstermek, farklılığımızı ortaya koymak adına çok daha radikal hatta sert, kopartıcı davranabiliriz. Böyle zamanlarda biriken pek çok şey aniden boşalabilir. İlişkilerimizde, yaratıcı alanda kendi isteklerimizi vurgulamak isteyebiliriz. 5’i sonrasında düşüncelerimizde daha emin ve dışadönük bir tutum içindeyiz. 7’si sonrasında aşkta ve beraberliklerde ailevi temalar ve daha koruyucu bir tutum vurgulanıyor.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
2 Ağustos Pazar
Bugün koşullar pek rahat olmayabilir. Bizi gerçekçi olmaya iten nedenler var.
3 Ağustos Pazartesi
Bugünkü dolunay ani koşullar ve boşalan enerjiler getirmekte.
4 Ağustos Salı
Karşılıklı konular önemli. Ancak olaylara biraz daha esnek bakmaya çalışalım.
5 Ağustos Çarşamba
Yeni durumlar ve değişiklikler var. Son günlerin gerginliği azalabilir.
6 Ağustos Perşembe
Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Olaylara farklı yönden bakmak durumundayız.
7 Ağustos Cuma
Günün ilk yarısında bizi sıkıştıran koşullar var. Ancak akşam saatlerinde yeni niyetlerle hareket edebiliriz.
8 Ağustos Cumartesi
Biraz sakin ve dengeli olmaya bakalım. Gereksiz sabırsızlık yüzünden zorlanabiliriz.