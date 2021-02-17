Gestasyonel Diyabet (Gebelik Diyabeti) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Kadınların hamilelik döneminin belirli bir zamanında şan şekerlerine bakılmaktadır. Şekerin yükselmesi özellikle hamile bayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Gestasyonel Diyabet Nedir?

Gebelik diyabeti son yıllarda pek çok kadında görülen ve merak edilen konular arasında yer almaktadır. Gebelik döneminde anne adayları hem kendileri hem de bebeklerin sağlığı için düzenli kontrole gitmeleri gerekir. Özellikle gebelikte kan şekerinin yükselmesi bazı kadınlarda görülen bir durumdur. Burada gebelik diyabeti karşımıza çıkmaktadır. Gebelik diyabeti hamile sırasında kan şekerinin yükselmesine denilmektedir.

Gebelik diyabet, gebelik sonrasında anne adaylarını etkileyen bir diyabet çeşididir. Gebelik hormonları vücut şekerini parçalamasını zorlaştırmaktadır. Bunun sebebi insülini, kan şeker seviyesini sabit tutma görevini yerine getirememesidir. Bu nedenle vücut bu durum karşısında daha fazla insülin üretir. Fakat bu durum her kadında geçerli değildir. Bazı kadınlarda yeterince ekstra insülin üretemez. Bu da kan şeker seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır.

Bu durum genellikle hamilelik döneminin bazen ikinci hafta sonunda, bazen ortasında, çoğu zaman 20. haftadan sonra ortaya çıkmaktadır. Özellikle bebeğin büyümesi plasenta insülin gerektiği için çalışmasını engelleyen hormonlarda daha fazla miktarda üretir. Hamile bayanların yemek yedikten sonra kan şekerlerinin yükselmesi normaldir. Ancak gebelik diyabetinin olması durumunda kan şekeri düzeylerindeki artış bebeklerin büyümesini de etkiler.

Gestasyonel Diyabet Nasıl Tedavi Edilir?

Gebelik diyabetinin herhangi bir belirtisinin olması durumunda bir doktora başvurulması gerekir. Doktorlar gebelik diyabeti için bir test yaptırılmasını isteyecektir. Eğer kişi daha az risk grubunda ise doktor bekleyebilir veya hamileliğin ikinci yarısında veya 24. ile 28. haftasında yaptırabilir.

Gebelik diyabeti teşhisi konulan kişilerin kan şekerin düzeyini kontrol etmek için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Gebelik diyabetinin tedavisinde yapılması gerekenler şunlardır:

- Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi ve gün boyu öğünlerin düzenli tüketilmesi gerekir.

- Kan şekeri seviyesinin düşürülmesinde etkili olan diğer bir etken ise egzersiz yapmaktır. Yürüyüş veya hamile yogası kan şekerinin düşürülmesinde iyi bir seçenek olmaktadır.

- Doktorların kan şekeri seviyesinin kontrol altına alınması için verdiği ilaçların düzenli alınması gerekir.