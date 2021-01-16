Gıcık Öksürüğe Ne İyi Gelir? Boğazdaki Gıcık Krizi Nasıl Geçer?

Gıcık öksürüğü olarak bilinen bu durum genellikle psikolojik bir eylem olarak bilinmektedir. Bu durumun en çok görüldüğü bireyler daha çok orta yaşlı iş stresi yaşayan bireylerdir.

Gıcık Öksürük Nedir?

Son zamanlarda artan hava kirliliği nedeni ile en çok şikâyet edilen konulardan birsi de gıcık öksürük olmaktadır. Gıcık öksürüğü ile sık sık karşılaşan bireylerin en çok sorduğu sorulardan birisi gıcık öksürüğe ne iyi gelir olmaktadır. Fakat bu durumdan önce bilinmesi gereken gıcık öksürüğünün temelleridir. Gıcık öksürüğüne neden olan en belirgin durumlardan birisi boğazda mukoza birikmesi olmaktadır.

Özellikle hava kirliliği ile boğaz temizleme ihtiyacı gittikçe artmıştır. Boğaz temizleme ihtiyacının çok fazla artması ile birlikte birçok sağlık problemine de ortam hazırlanır. Özellikle boğazların sık sık temizlenmesi bireylerin sağlıklı ses fonksiyonuna kavuşmalarını engeller. Bireyler eğer boğazlarını uzun süre kuru tutarlarsa da bu durumun tekrar ortaya çıkması beklenir.

Bu nedenle her yarım veya bir saatte birkaç yudum şeklinde olsa bile boğaz nemlendirilmelidir. Boğaz temizleme olaylarının birçoğu psikolojik temelli olmaktadır. Bu nedenle bireyler ilk olarak gerçekten boğazlarında bir madde olmadığını düşünmelilerdir. Çünkü küçücük boğazda medde hissiyatı dahi bireylerin dakikalarca öksürme eylemine neden olur.

Gıcık öksürük olarak tabir edilen bu durumdan dolayı kan gelme durumları bile bazı rahatsızlık yaşayan bireylerde görülmüştür. Unutulmamalıdır ki boğaz hijyenine ve nemliliğine dikkat etmeyen bireylerde derin tahribatlara yol açabilir.

Gıcık Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Boğazda oluşan gıcık hissine iyi gelen pek çok doğal gıda bulunmaktadır. Fakat bu gıdalar anında bir çözüm oluşturmaz daha çok zaman içerisinde işlev gösterir. Bunlardan birisi olan gargara yöntemi oldukça önemlidir. Çünkü gargara suyu için bir miktar tuz veya karbonat kullanılır. Bu karbonat veya tuzun gargara edilmesinden dolayı boğaza kaçmalarda tehlikeli durumlar oluşabilir.

Pek çok birey gargara esnasında büyük çaplı suları boğaza kaçırdığı için kusmalara uğramıştır. Diğer en çok tercih edilen yöntemlerden birisi de zencefilli bal olmaktadır. Zencefil vücutta meydana gelen birçok rahatsızlığın çözümünde kullanılan mucizevi bir maddedir. Diğer en çok kullanılan ve ses açısında da oldukça yararlı olan bal karışımıdır. Bu iki karışımdan sonra boğazda hafif bir yanma meydana gelebilir. Fakat bu yanma ani ve geçicidir.

Diğer en çok kullanılan yöntemlerden birisi süt ve zerdeçal karışımlarıdır. Bireyler bu iki karışım sayesinde boğazlarında yumuşama hissiyatını fark edeceklerdir. Diğer ve en çok tercih edilen yöntem ise sprey ve pastil gibi ilaçlardır.

Bu maddelerin boğazı yumuşattığı bilinmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki boğaz hassasiyeti için bu iki maddeyi, kullanırken dikkat edilmelidir. Ses açısından çok sağlıklı olmadığı dil ve konuşma terapistleri tarafından belirtilmiştir. Kullanıcıların uzmanların ve doktorların tavsiyesine dikkat ederek kullanmalarında faydalar vardır.

Boğazdaki Gıcık Krizi Nasıl Geçer?

Bu krizlerin temel nedeni daha çok psikolojik veya boğaz kirlenmesi olduğu düşünülmektedir. Fakat unutulmaması gereken en önemli durum boğaz temizleme sıklığının azaltılmasıdır. Özellikle pek çok konuşmacının konuşma yapmadan önce boğazında gıcık hissi olabilir. Bu hissin üzerinden gelinmesi, için yapılması gereken en önemli yöntem bir bardak ılık su içmektir. Ve konuşma esansında hafif hafif yudumlar alarak boğaz yumuşatma işlemi korunmalıdır.

Eğer daha hızlı ve etkili bir çözüm isteniliyor ise yapılması gereken sprey ve pastillerdir. Konuşma esnasında sesin çatallaşmasını durdurmak için bu yöntem kullanılabilir. Eğer öksürük krizleri kronik bir hal almış olabilir. Bu durumda dil ve konuşma terapistinden yardım alınmasında fayda vardır.