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05.01.2021 - 13:28 |

Gırtlak (boğaz) kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak (larenks) kanserinin tedavi yöntemleri

Gırtlak kanseri konuşma seslerinin üretiminden doğru soluk alıp vermeye kadar birçok hayati yapıyı etkilemektedir. Özellikle yemek yeme aktiviteleri sırasında şiddetli ağrılar çekilmektedir. Bu nedenle birçok bireyin aklına gırtlak (boğaz) kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Gırtlak (boğaz) kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak (larenks) kanserinin tedavi yöntemleri
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Vücudun nefes borusunda bulunan yapıların deforme olması ile birlikte gırtlak kanseri durumları meydana gelmektedir. Gırtlağın yapısında ses telleri de bulunduğu için seste bozulmalara da neden olur. 

Gırtlak kanseri nedir?

Gırtlak kanseri bugün dünyada çok fazla bireyin rahatsızlığını çektiği ortak bir hastalıktır. Gırtlak kanserine neden olan etmenler arasında en çok sigara ve asitli içeceklerin tüketimi gelmektedir. Bu yapılar gırtlağın yapısında buluna ve mukoza bir yapı olarak bilinen sıvılara tutunur. Bu durumun uzun süren bir hal alması ile birlikte gırtlakta zararlı partiküller birikir.

Bu maddeler bir süre sonra gırtlağın doğal ve sağlıklı yağısının bozulmasına neden olur. Gırtlağın yapısı kıkırdak ve kemik dokudan oluşmaktadır. İçerisinde ses tellerini de barındıran bu yapı birçok işlevi bir arada yürütür. Sinirsel yapılar ile birlikte gırtlağın içerisinde sesin oktavı belli olur. Gırtlak kanserine yakalanan bireylerde ses yapılarında bozulmalar sıkça görülmektedir. Bir süre sonra bu durum iletişim kayıplarına neden olmaktadır.

Bu nedenle gırtlak kanseri rahatsızlığı yaşayan bireyler kesinlikle dil ve konuşma terapisi alması lazım. Dil ve konuşma terapisi sayesinde kemoterapinin etkileri ses açısından en aza inmektedir. Özellikle ses yapılarında kalınlaşma ve hatta iletişimin durması gibi durumlarla karşılaşan bireyler için ses terapisi kesinlikle şartıdır. Eğer bireylerde kanser çok ileri safhaya geçmiş ise solunumunda zorlanması durumları ile karşılaşılmaktadır.

Özellikle bu durumlarda gırtlak kapağının tam kapanmaması nedeni ile yemek borusundan soluk borusuna lokma kaçabilir. Tutma problemlerinin ortaya çıkması son derece hayatidir. Bu nedenle gırtlak kanseri bireylerin yutma terapisinde alması gerekir. Yutma terapisini verebilecek tek meslek grubu dil ve konuşma terapistleri olarak bilinmektedir.

Bu denli hayati durumların basite alınmamasında ve işin ehli olan kişilerle çalışılmasında fayda vardır. Çünkü birçok kurum ve kişiler tarafınca uzman olunmadan gırtlak kanseri için yutma terapisi verilmektedir. Aileniz ve sevdikleriniz için bu hususa dikkat edilmesi önerilir.

Gırtlak (boğaz) kanseri belirtileri nelerdir? 

Gırtlak kanseri temel olarak ses telleri ve bazen de yutmayı etkileyen bir hastalık türüdür. Bu nedenle ilk önce bu bireylerde ses kısıklığı durumları gözlenmektedir. Ses kalitesinde çatallanması bu hastalığın bilinen en belirgin belirtilerinden biridir. Ayrıca ses düzeyinde kalite farkları da meydana gelmektedir.

Hatalığın bilinen diğer en belirgin belirtilerinden birisi de boğazda takılma hissidir. İlk başlar gırtlak kanseri olan bireyler bu durumu basit bir şişlik olarak düşünebilir. Fakat her ihtimale karşı bir doktor tarafından detaylı muayene edilmesinde faydalar vardır.

Yine nefes borusu ile kulaklar östaki borusu nedeni ile yakın temas halinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kulakta ki ağrılar ve sızlamalar da gayet doğaldır. Eğer tıkanmalar ve ağrılar şiddetini arttırıyor ise bir doktora görünmelidir. Muhtemelen doktor detaylı bir işitme testi alacaktır.

Hastalığın ilerleyen safhalarında nefes darlığı ve güçlüğü görünmektedir. Bu bireylerin kesinlikle bir an önce önlem almalarında fayda vardır. Ayrıca yutma güçlüğü ve yutma esnasında meydana gelen ağrılarda belirgin diğer durumlar arasında yer almaktadır.

Kanlı balgam durumları en önemli belirtilerden birisidir. Bu evreden sonra bireyin acil bir şekilde doktora gitmesi gerekir. Bu belirtilerin bazıları basit gibi gelebilir kulağa fakat her ihtimale karşı doktora görünmekte fayda vardır. Çünkü her kanser türünde olduğu gibi gırtlak kanserinde de erken teşhisin sağlanması hayat kurtarır.

 Gırtlak (larenks) kanserinin tedavi yöntemleri

Belirtilerin birisi veya birkaçı mevcut ise yapılaması gereken işlem kesinlikle kulak burun boğaz hekimine görünmektir. Bu önlemler sayesinde birçok bireyin tedavisi olumlu sonuçlanıp sağlıklarına yeniden kavuşmuşlardır. Kulak burun boğaz hekimi ilk olarak el ile objektif muayene edecektir. Eğer düşünüldüğü gibi bir durum var ise tıbbi görüntüleme işlemine başvurulması doğaldır.

Devamında eğer gırtlak kanseri mevcut ise hemen tedaviye başlanır. Hastalık çok ilerlemiş olup olmadığını kamera sistemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede tümörün nasıl alınacağına da kara verilmektedir. Tümörün alınması durumunda ses tellerinde bir takım bozukluklar meydana gelebilir. Bu aşamadan sonra kalan dil ve konuşma terapisti ile birlikte tedaviye devam edilmelidir.

Tüm kemoterapi, tümör alımı ve tedavi süreci atlatıldıktan sonra sağlıklı ses ile hayatınıza ulaşmanız normaldir. Gırtlak kanserinin tamamen alınması bazı durumlar da tek ameliyat ile sağlanmamaktadır. Bu durumda telaş yapılmaması gerekir.

Çünkü kanser türü yayılım halinde ise birkaç ameliyat gerekir. Kanserler sürekli üreyen hücre topluluklarıdır. Bu duruma alınmasını zorlaştırır. Çok küçük parça dahi kanser hücresi kalsa dahi o tekrar üreyerek kansere sebebiyet verir.

Gırtlak kanserinin nedenleri nedir?

Gırtlak kanserine neden olan en büyük etkenin başında alkol ve tütün mamulleri gelir. Çünkü bu zararlı maddeler gırtlak yapısını ve mukoza yapısını olumsuz yönde etkiler. Özellikle reflü gibi durumlar yaşayan bireyler sigara tüketimini kesin olarak azaltmaktadır. Çünkü reflü aslında bir tür gırtlak kanserinin ön habercisi olarak bilinmektedir. Bireyler zararlı ve dengesiz beslenemeye dikkat etmelerinde faydalar vardır.

Gırtlak kanserinde risk faktörleri nelerdir?

Sigara ve alkol kullanan bireyler yaklaşık olarak diğer insanlara göre 20 kata daha çok risk altındadır. Özellikle boya ve ağaç sanayi işlerinde çalışma bireyler için bu durum daha da risklidir. Bireyler bu tarz işler içerisinde çalışmakta iseler maske takmalarında son derece faydalar bulunmaktadır. Ayrıca aşırı boğaz yumuşatıcı ilaçlardan da uzak durulması gerekir.

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