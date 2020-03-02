Moda

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerStil Haberleri Gizem Sarı Tekin, 2020 yaz modası önerilerini paylaştı
02.03.2020 - 16:25 |

Gizem Sarı Tekin, 2020 yaz modası önerilerini paylaştı

Ünlü moda influencerlarından biri olarak öne çıkan Gizem Sarı Tekin yaptığı paylaşımlarla da çok fazla dikkat çekiyor. Genel olarak moda ve makyaj üzerine paylaşımlar yapıyor ve bu paylaşımlarından dolayı büyük bir hayran kitlesine sahip olmuş durumda. Bizler de sizler için Gizem Sarı Tekin'den bir kaç tüyo aldık. İşte o tüyolardan bazıları

Gizem Sarı Tekin, 2020 yaz modası önerilerini paylaştı

Beyaz renk kıyafet giymek için en doğru sezon hangisi?

Bence beyaz renk giymek için en doğru sezon kesinlikle kış sezonu çünkü kışın hava oldukça karanlık o sebeple beyaz veya açık tonlarla görünümümüzü daha aydınlık hale getirebiliriz.

İlkbahar mevsimi yaklaşmaya başladı. İlkbahar/Yaz koleksiyonunda hangi detaylar öne çıkıyor?

İlkbahar yaz sezonunda pembeler turuncular sarılar kısacası sıcak tonları çok fazla göreceğiz.Yelek ve örgü parçalar özellikle örgü bralar bu sezon çok trend.

Harika bir göz makyajı nasıl yapılır?

Harika bir göz makyajı için aslında kendi göz yapımızı tanımamız gerekli. Bu yaptıkça gelişen bir beceri gibi düşünebiliriz ama püf noktası bence bakışlarımızı yukarı taşımak. Doğru malzeme seçimi de önemli. Kombin yapmak aslında çok zor bir iş.

Bunu daha basit yapabilme yolları var mı?

Bence belli bir renk skalasında kalmak işi oldukça kolaylaştırıyor.dolabınızda aynı tonları kullandığımız zaman fazla efor harcamadan ister istemez parçalar bir araya geldiğinde birbirine uyum sağlıyor ve kombin gibi görünüyor.

 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ilgili değişikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlardasınız iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler meydana gelebilir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Sizde farkındalık yaratacak olaylar içinde kalabilirsiniz. Karşılaşacağınız kuralları kişisel yetenekleriniz ile aşabileceksiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekleri iyi değerlendirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İkili ilişkilerde hassasiyetler oluşabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için engeller oluşabilir. Akışta kalmanız gereken durumlar oluşabilir. Akşam saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Karar almadan önce acele etmemeye özen gösterin. Farklı alternatifler oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı engellerle karşılaşabilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar var. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Gizli kalan konulara karşı kendinizi savunmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün beklentilerinizle ilgili kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engeller meydana gelebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çatışmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde sorumluluklarınızda artış olabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. İkili ilişkilerinizde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Net göremediğiniz olaylar keyfinizi kaçırabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde engellerle karşılaşabilirsiniz. Üstlerinizle olan ilişkiniz önem kazanabilir. Annenizle ilgili konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar var. Akşam saatlerinde önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaşadığınız olaylarda bütünü görmek çok daha kolay olabilir. Yolculuklar planlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla iş yükleneceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Önünüze çıkan engeller keyfinizi kaçırabilir. İkili ilişkilerinizde karar vermek durumunda olacağınız konularla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular daha fazla sizi meşgul edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Parasal konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Ortaklı konular duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir. Akşam saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. Sabırlı olmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular sizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde bazı olayları daha iyi idrak edebilirsiniz. Çatışma içinde olabilirsiniz. Sorumluluk almanız gereken durumlar oluşabilir. Yaşadığınız olaylarda tamamlanmalar meydana gelebilir. Sizi uğraştırabilecek durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde huzursuz hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla plan program içinde olmak sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde öngörülü olmakta zorlanabilirsiniz. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde kurallar gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaya çalışın. İlerleyen saatlerde net olmayan durumlar meydana gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olacağınız zamanlar içindesiniz. Eskide kalmış olaylar tekrar gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizde engellerle karşılaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. Yeni kararlar vermekte acele etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaVenüs Boğa Burcunda
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazSelenyumun yaşlılıktaki rolü
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanKaranlıktan aydınlığa
Emre Kara
Emre KaraTEDx'e Gülben Şoku!
Esra Kemer
Esra Kemerİş hayatında networkun önemi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkMeme estetiğinde doğal görünüm
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzVelayette doğru bilinen yanlışlar
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu Boyun eğmek
Bengül Güner
Bengül Günerİlkbahar trendleri cezbediyor
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBalık’ların ilginç özellikleri
En Çok İzlenen Videolar
Yükselen Balık Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Balık Burcu Mart 2020 Yorumu
Yükselen Kova Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Kova Burcu Mart 2020 Yorumu
Yükselen Oğlak Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Oğlak Burcu Mart 2020 Yorumu
Yükselen Yay Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Yay Burcu Mart 2020 Yorumu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilişim sektörüne kadın eli değiyor

Bilişim sektörüne kadın eli değiyor

Baş ve omuz ağrısı bakın hangi hastalığın belirtisi çıktı

Baş ve omuz ağrısı bakın hangi hastalığın belirtisi çıktı

Portakal kabuğunu çöpe atmamanız için 8 neden

Portakal kabuğunu çöpe atmamanız için 8 neden

Gizem Sarı Tekin, 2020 yaz modası önerilerini paylaştı

Gizem Sarı Tekin, 2020 yaz modası önerilerini paylaştı

Sıradaki Haber