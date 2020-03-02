Gizem Sarı Tekin, 2020 yaz modası önerilerini paylaştı

Beyaz renk kıyafet giymek için en doğru sezon hangisi?

Bence beyaz renk giymek için en doğru sezon kesinlikle kış sezonu çünkü kışın hava oldukça karanlık o sebeple beyaz veya açık tonlarla görünümümüzü daha aydınlık hale getirebiliriz.

İlkbahar mevsimi yaklaşmaya başladı. İlkbahar/Yaz koleksiyonunda hangi detaylar öne çıkıyor?

İlkbahar yaz sezonunda pembeler turuncular sarılar kısacası sıcak tonları çok fazla göreceğiz.Yelek ve örgü parçalar özellikle örgü bralar bu sezon çok trend.

Harika bir göz makyajı nasıl yapılır?

Harika bir göz makyajı için aslında kendi göz yapımızı tanımamız gerekli. Bu yaptıkça gelişen bir beceri gibi düşünebiliriz ama püf noktası bence bakışlarımızı yukarı taşımak. Doğru malzeme seçimi de önemli. Kombin yapmak aslında çok zor bir iş.

Bunu daha basit yapabilme yolları var mı?

Bence belli bir renk skalasında kalmak işi oldukça kolaylaştırıyor.dolabınızda aynı tonları kullandığımız zaman fazla efor harcamadan ister istemez parçalar bir araya geldiğinde birbirine uyum sağlıyor ve kombin gibi görünüyor.