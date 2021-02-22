Gizli Şeker Nedir? Gizli Şeker Nasıl Geçer, Tedavisi Nasıl Yapılır?
Gizli şeker, şeker hastası olma potansiyeli olduğunuzu gösterir. Gizli şekeri olan kişilerin bazılarında açlık kan şekeri yüksek olurken bazılarında ise sadece tokluk kan şekeri yüksek olur. Bazı hastalarda ise, reaktif hipoglisemi ismi verilen ve yemek yedikçe kan şekerinin düşmesi rahatsızlığı vardır. Gizli şeker nedir?, Gizli şeker nasıl geçer? Gibi merak edilen pek çok sorunun cevabını sizler için derledik.
Gizli şekerin temelinde insülin hormonunun yeteri kadar çalışmaması, bağırsaklardan salgılanan bir takım hormonların salgılanmasında bozukluk ve pankreastan (iç salgı bezi) glukagon hormonunun fazla salgılanması gibi sorunlar yer alır.
Gizli Şeker Nasıl Geçer?
Gizli şekeri olan kişilerin potansiyel bir şeker hastası olduğunu bilmesi gerekir ve beslenmesini buna göre yapmalıdır. Bu kişiler, sağlıklı beslenme, egzersiz, yaşam tarzında değişiklikler ve kilo verme gizli şekerin tedavisi açısından çok önemlidir. Aynı zamanda gizli şekerin geçmesi için karbonhidrat ve şeker içeren besinlerden uzak durmak gerekiyor.
Gizli Şeker Tedavisi Nasıl Yapılır?
Gizli şekerin düzeltilebilmesi için insülin değerinin normal seviyeye gelmesi gerekir. Aynı zamanda insülin direncinin meydana gelmesinde etkili olan diğer faktörlerin de ortadan kaldırılması oldukça önemlidir. Gizli şeker tedavisi için şu yöntemler kullanılır;
Hastanın sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanması gerekir. Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı gıdaların tüketiminden kaçınılması gerekir.
Düzenli spor ve egzersizler yapılmalıdır. Aynı zamanda günlük aktivitenin arttırılması gerekir. Araçla seyahat etmek yerine bisiklete binmek ya da yürümek gibi hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler sağlığınıza yeniden kavuşmanıza da yardımcı olur.
Vücudunuzun ideal kilosuna ulaşmanız ve fazlalıklarınızdan kurtulmanız gizli şekerin kontrol altına alınmasında oldukça etkilidir.
Sigara ve alkol tüketimine son vermeniz gerekir.
Tüm bu değişikliklerin yanı sıra doktorun gerekli gördüğü durumlarda verilen ilaçlar düzenli olarak içilmelidir.
Gizli Şekerin Sebepleri Nelerdir?
Gizli şekere yol açan bazı risk faktörleri vardır. Gizli şekere neden olabilen bazı etmenler ise şu şekildedir;
Fazla kilolu olmak ya da obezite
Yüksek kan kolesterolü
Aktivitesiz (sedanter) yaşam tarzı
Yüksek kan basıncı
Doğum kilosu, 4000 gramın üstünde bebek dünyaya getirme
Birinci derece aile yakınında Tip 2 diyabet tanısı varlığı
Gizli Şeker Belirtileri
Ciltte renk değişiklikleri ve özellikle de kıvrım bölgelerinde renk koyuluğu
Konsantrasyonun azalması, halsizlik ve yorgunluk
Yüksek kan basıncı
Kan kolestrolünün artması
Çok yemek yeme ihtiyacı ya da sık sık acıkmak
Vücudun ağırlaşması ve obezite gibi sorunlar gizli şeker hastalarında sıkça kullanılan belirtilerdir.