Glisemik İndeks Nedir? Glisemik İndeksi En Düşük Besinler Hangileridir?

Glisemik indekste dikkat edilmesi gereken durum, karbonhidrat miktarının glisemik indeksi etkilememesi ile birlikte karbonhidrat miktarına sahip olsalar da farklı glisemik indekse sahip olabilirler. Glisemik indeksin değerleri, düşük, orta ve yüksek düzey olarak sınıflandırılabilir.

Glisemik İndneksi En Düşük Besinler Hangileridir?

Düşük glisemik indeksli gıdalar, kan şekerinin anlık bir şekilde dalgalanmasına neden olur. Ama daha uzun bir süre tok tutarlar. Bu sayede bir öğünü tüketme süresi uzarken aynı zamanda da uzun bir süre tok kalmanıza yardımcı olur. Bu ürünlerle beslenince sık acıkma durumu azalır. Aynı zamanda uzun süreli kalp, karaciğer, tansiyon ve şeker hastalığı gibi önemli sağlık sorunlarına karşı kişiyi korur.

Uyku düzeninin normal şekilde seyretmesine yardımcı olan düşük indeksli besinler, hayat kalitesini önemli ölçüde arttırır. Sürekli olarak düşük indeksli besinler tüketen kişiler, kişinin bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. Lifli, omega 3 içerikli ve sağlıklı gıdaların sürekli bir şekilde tüketilmesi ile birlikte vücudun daha sağlıklı ve dinç olması sağlanıyor. Pazı, lahana, salatalık, sarımsak, turp, kıvırcık salata, karnabahar gibi sebze türlerinde glisemik indeksi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle uzmanlar, bol bol sebze ve meyve ile beslenmek gerektiğini söylüyor.

Glisemik İndeksi Düşük Besinler Tüketmenin Gerekliliği

Glisemik indeksi düşük olan besinlerin tüketilmesi, kalp, karaciğer, şeker hastalığı, bağırsak sorunları gibi ciddi sağlık sorunlarının oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu besinler daha geç acıktırarak tokluk hissini daha çok muhafaza ettiği için bol miktarda tüketilmelidir.

Glisemik İndeksi Yüksek Olan Besinler Neler?

Yüksek glisemik indeksli gıdaların hızlı bir şekilde sindirilemediğinden dolayı kan şekerinde anlık dalgalanmalara neden olabilir. Glisemik indeksi yüksek olan karbonhidrat içerikli besinlerin tüketiminden sonra enerji kaybı, yorgunluk, uyku bastırması gibi durumlar kan şekerinde yaşanan anlık dalgalanmaların sonucu olarak ortaya çıkar. Bu gıdalar, genellikle yüksek miktarda insülin hormonu içerdiği için yağlanma, şeker hastalığı, kalp hastalığı, insülin direnci gibi sağlık sorunlarına neden oluyor. Yüksek glisemik indeksli gıdalar arasında, beyaz unlu yiyecekler, işlenmiş tatlı ürünleri, makarna ve beyaz pirinç gibi gıdalar sayılabilir.