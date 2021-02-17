Göğüs Ağrısı Neden Olur? Sağ Göğüs Ya Da Sol Göğüs Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Göğüs ağrısı birçok farklı neden sonucu oluşabilen rahatsızlıklardan birisidir.



Göğüs Ağrısı Neden Olur?



Göğüs ağrısı günümüzde birçok insanda görülebilen rahatsızlıkların başında gelmektedir. Göğüs ağrısı her şeyden önce kalp krizinin bir öncü göstergesi olabilmektedir. Ancak yalnızca kalp krizine işaret olan bir belirti değildir. Bunun yanı sıra göğüs ağrısının birçok farklı nedeni olabilir. Eğer göğüs ağrısı şikayeti olan biri ilk olarak bütün kalp sorunlarının doktor tarafından tespit edilmesini sağlamalıdır.



Göğüs ağrısının kalp krizinin belirtisi olmasının yanı sıra kas gerginliğine, göğse yakın olan kemiklerin kaburga eklemlerinde iltihaplanmaya, bazı akciğer sorunlarına, reflüye, hazımsızlığa da işaret olabilmektedir. Aynı zamanda başka birçok farklı problem de göğüs ağrısına sebebiyet verir. Ancak göğüs ağrısı sorunu ile karşılaşan kişilerin bu sorunun ciddiye alması gerekir. Çünkü göğüs ağrıları ciddi bir hastalığın göstergesi olabileceğinden ötürü bu rahatsızlığı olan insanların acil bir şekilde tıbbi yardım alması gerekir. Göğüs ağrısının başladığı anda acil bir servise gitmek en öncül tedbirlerdendir.



Sağ Göğüs ya da Sol Göğüs Ağrısı Nedenleri Nelerdir?



Göğüs ağrısının sağ göğüste veya sol göğüste olması bir farklılık teşkil etmemektedir. Göğüs ağrısının nedenleri şu şekilde olabilir. İlk nedeni kişinin o anda kalp krizi geçiriyor olmasıdır veya göğüs ağrısının yakın bir zamanda bir kalp krizine sebebiyet vereceği de anlaşılabilmektedir. Kalp krizinin oluşmasının sebebi kalp kasını besleyen, beslemekle görevli olan damarların bir kan pıhtısı tarafından tıkanmasıdır. Bu durum göğüs ağrısına sebebiyet veren nedenlerin başında gelir.



Bunun yanında aort direksiyonu da göğüs ağrısını belirtileri arasında bulunduran bir kalp hastalığıdır. Bu hastalık hayatı tehdit edici bir durumdur. Kalpten çıkan ana atardamarın yırtılmasıdır. Bu hastalıkta göğüs ağrısı çok şiddetli bir şekilde ve ani gelişir. Bunların yanında perikardit ve miyokardit de göğüs ağrısına sebebiyet veren kalp kaynaklı hastalıklardandır. Perikardit, kalbi çevreleyen çevrelenmiş olan zarın iltihaplanması; miyokardit ise kalp kasının iltihaplanmasıdır. Bu hastalıklar sonucu da kalp kaynaklı göğüs ağrısı oluşur.



Göğüs Ağrısı Kalpten Kaynaklanan Belirtileri Nelerdir?



Göğüs ağrısının neyden kaynaklandığına göre belirtilerde değişmektedir. Göğüs ağrısı hem kalp, hem akciğer, sindirim ve benzeri farklı organlardan ve sistemlerden kaynaklanabildiği için belirtilerde bu kaynaklara göre değişmektedir. Genel olarak kalpten kaynaklanan göğüs ağrısı belirtileri şu şekilde kendini göstermektedir.



Göğüste gerginlik hissetme, yanma hissetme, dolgunluk ve basınç hissetmedir. Bunlara ek olarak sırtta rahatsız edici şekilde ara ara ani şekilde ortaya çıkan ağrı, iki kola da aynı anda ve şiddetli yayılan ağrı, boyunda ara ara ani gelişen ağrı, hareket ettikçe daha da kötüye giden yoğunluğu artan vücut ağrısı. Ve bunların yanı sıra çok fazla terleme, başın dönmesi, zayıflama, nefes almakta zorluk çekme, midede bulantı olması, kusma, yorgunluk gibi belirtileri vardır.



Göğüs Ağrısının Kalpten Kaynaklanmayan Belirtileri



Göğüs ağrısının kalp ile ilişkili olmayan belirtileri de vardır. Bu belirtileri ise ağızda ekşi tat, yutmada güçlük yaşanması, ateş, ciltte döküntülerin olması, şiddetli şekilde öksürme, hızlı nefes alıp verme, öksürürken ağrının artması, titreme gibi belirtileri bulunur.